Nem hihetünk az érzékszerveinknek, ezt a fűszert Európa-szerte hamisítják

Összehangolt ellenőrzést tartott 2019 és 2021 között az Európai Bizottság, amelynek fókuszában hazánkban is népszerű fűszerek álltak. A felmérés során begyűjtött több ezer minta alapján az derült ki, hogy a forgalomban lévő oregánótermékek jelentős része nem volt tisztán az eredeti növényből származó. Gyakran találtak benne olajfa-, illetve mirtuszlevél-maradványokat, amelyek őrölt formában nehezen különböztethetők meg az igazi fűszertől. Egyértelművé vált, hogy az oregánó Európa egyik leggyakrabban hamisított fűszere – írja honlapján a Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Az oregánót előszeretettel hamisítják Európa-szerte

Forrás: nkfh.gov.hu

Miért hamisítják az oregánót?

A háttérben gazdasági okok húzódnak: a valódi oregánó előállítása ugyanis időigényes és költséges, míg a pótlására használt levelek könnyen és olcsón beszerezhetők. Ezek őrlés után az illat- és ízjegyeik révén megtévesztik a fogyasztókat. Az ilyen típusú csalások kimutatásához speciális módszerek szükségesek, mint például a DNS-alapú azonosítás vagy az illóolaj-összetétel elemzése, amelyek jelentős költséggel járnak.

Magyarországi boltokban is komoly problémákat találtak

Az NKFH tájékoztatása szerint a hazai hatóságok célzott ellenőrzéseket végeztek különféle élelmiszerüzletekben, és több szabálytalanságra derült fény. Egyes üzletekben a fűszereket szabálytalan körülmények között, például nyitott tárolókban árusították, ami nemcsak a higiéniai elvárásoknak nem felel meg, de élelmiszer-biztonsági kockázatot is jelent. Egyes helyeken a vásárlók kézzel is hozzáférhettek a termékekhez, illetve közös eszközöket használtak az adagoláshoz, ami szennyeződéshez vezethet. Egy boltban lejárt szavatosságú és nem megfelelő jelöléssel ellátott fűszereket is találtak, amelyeket a hatóság azonnal kivont a forgalomból. Az ellenőrzések eredményeként több százezer forintos bírságot szabtak ki.

Mérgező anyag a fűszerben

A laboratóriumi tesztek során az oregánó minták több mint 46 százaléka nem felelt meg a követelményeknek. Olyan terméket is találtak, amiben az eredeti fűszernövény aránya mindössze 15 százalék volt. Ezen felül néhány mintában egészségre veszélyes vegyületeket, például pirrolizidin-alkaloidokat is kimutattak a megengedett határértéket meghaladó mennyiségben. Ezek az anyagok rövid távon toxikus hatást gyakorolhatnak a májra, hosszú távon pedig daganatkeltő hatásúak lehetnek, különösen gyermekek esetében.