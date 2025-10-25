1 órája
A szakértő kimondta: a tudomány a végleges téli időszámítás mellett teszi le a voksát
Most hétvégén kell állítanunk az órákat, kezdődik a téli időszámítás. Hogyan áll az óraátállítás ügye, miért van rossz hatással a szervezetre, mennyi a szükséges alvás? Többek között ezekre is választ adott G. Németh György címzetes egyetemi docens, a Magyar Alvás Szövetség elnöke a Rádió 1 Gong Téma műsorában.
Idén a szokásosnál korábban kezdődik a téli időszámítás. Az óraátállítás ugyanúgy október utolsó hétvégéje, de most a napok úgy jönnek ki, hogy valamivel korábban történik.
Az őszi óraátállítás rosszabb hatással bír
G. Németh György alvásszakértő elmondta: az őszi óraátállítás viszonylag jobban megviseli a szervezetet, mint a tavaszi. Ilyenkor előtérben vannak a gyerekek, az idős emberek, akik érzékenyebbek rá. Szerencsére az őszi szünet is most van, így az segít az időeltolódás feldolgozásában. Most valóban nyerünk egy órát, de tudni kell, hogy az óraátállítás akár tavasszal, akár ősszel az embernek a valódi ritmusához való eltérést jelent.
Ne csodálkozzon, ha ingerült
Egy óra az eltérés, de ez sokaknál jelezhet tüneteket. Elsősorban fáradtságérzetet, és az immunrendszer bizonyos fokú gyengülését is hozhatja. Ez azonban személyenként nagyon változó.
Jöhetnek olyan panaszok mint ingerlékenység, ami a mindennapi életünkben okozhat olyan fajta hátrányokat, ami enélkül nem lenne. Hosszabb távon pedig ez az óraátállítgatás most már a tudományosan is bizonyított, nagyon nem jó. A szakember hangsúlyozta: rá kell állni a sztenderdre. A nagy kérdés persze az, hogy mi legyen ez, a téli vagy a nyári.
A téli lenne ideálisabb
G. Németh György megjegyezte: a több évmilliók alatt kialakult úgynevezett téli, amit megszokunk. A nyári viszont egy érdekes kihívást jelent. Sokak örülnének neki, ha tovább lehetne világos. Igen ám, de ez mindig ellentmond a tudományos érvekkel, az alvástudomány érveivel is, amelyek egyébként a sztenderd és az úgynevezett téli számítást, időintervallumot tekintik igazából kívánatosnak.
Hat éve stagnál a helyzet
Az Európai Unió hat éve eldöntötte, egyetértésben a tagállamokkal, hogy el kell törölni. Ez a fázis azóta is tart, de előrelépés nincs, hogy melyik legyen. Ez elég komoly egyeztetést kíván, s ezt még igazából el sem kezdték a tagállamok. A héten volt az energiaügyi minisztereknek a találkozója az unióban, ahol több ország nagyon határozottan, többek között a spanyolok, a finnek, a lengyelek követelték szinte már azt, hogy álljon sarkára az Unió, és legyen végre döntés.
Közel az óraátállítás eltörlése: Spanyolország lavinát indított el
Mint arról korábban beszámoltunk, az uniós döntéshozók szerint eljött az ideje, hogy Európa végleg lezárja a félévente ismétlődő óraátállítás korszakát. Spanyolország hivatalosan is javasolni fogja az óraátállítás megszüntetését, és több tagállam – köztük Lengyelország és Finnország – is támogatja a kezdeményezést.
Nem megfelelően osztjuk be a napunkat
A szakember szólt az alvás egészséges idejéről is.
Jelenleg a hivatalos tudomány ajánlott álláspontja egy felnőtt embernél a megfelelő alvásidő 7 és 9 óra. Ez persze egyénfüggő is, kinek mennyi az alvásigénye.
Ha ettől jelentős mértékben eltérünk, az hatással van a szervezetünkre, alvászavarokhoz vagy alvásbetegségekhez vezethet.
Éppen ezért nagyon kell vigyázni, hogy betartsuk. Ha a 24 órát nézzük, akkor marad körülbelül 16 óra, amit be kell osztani. A tapasztalat az, hogy az európai országokban a lakosság 20 százaléka nem tudja beosztani, az afrikai országokban pedig 50 százaléka.
Magyarországon a Magyar Alvás Szövetség tapasztalatai alapján a magyar lakosságnak az időfelhasználása egy picit rosszabb, mint az európai átlag. Nem megfelelően osztjuk be a napunkat, de ez nem csak egyéni, hanem társadalmi szinten is így van. Ezt lehet befolyásolni, hiszen vannak, akik sokat utaznak a munkahelyükre, és az utazással töltött időt hasznosnak vagy haszontalannak tekintik.
Ez is időgazdálkodási kérdés, és az időgazdálkodással foglalkozó nemzetközi szervezet azt hangsúlyozza, hogy minden embernek joga van ahhoz, hogy megfelelő időkeretek között élje az életét, dolgozzon, és legyen neki a szabadideje. Ez egy új megközelítése tulajdonképpen az emberek életének, és hát nyilvánvaló módon az óraátállítás kapcsán tudunk erről aktuálisan, időszerűen beszélni, hiszen itt orrhosszal ellopunk idézőjelben egy órát az életünkből a nappalnak a rovására, és ilyenkor meg pont fordítva van.
