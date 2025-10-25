A szakértő kimondta: a tudomány a végleges téli időszámítás mellett teszi le a voksát

Idén a szokásosnál korábban kezdődik a téli időszámítás. Az óraátállítás ugyanúgy október utolsó hétvégéje, de most a napok úgy jönnek ki, hogy valamivel korábban történik.

Az alvásszakértő elmondta, miért káros az óraátállítás

Az őszi óraátállítás rosszabb hatással bír

G. Németh György alvásszakértő elmondta: az őszi óraátállítás viszonylag jobban megviseli a szervezetet, mint a tavaszi. Ilyenkor előtérben vannak a gyerekek, az idős emberek, akik érzékenyebbek rá. Szerencsére az őszi szünet is most van, így az segít az időeltolódás feldolgozásában. Most valóban nyerünk egy órát, de tudni kell, hogy az óraátállítás akár tavasszal, akár ősszel az embernek a valódi ritmusához való eltérést jelent.

Ne csodálkozzon, ha ingerült

Egy óra az eltérés, de ez sokaknál jelezhet tüneteket. Elsősorban fáradtságérzetet, és az immunrendszer bizonyos fokú gyengülését is hozhatja. Ez azonban személyenként nagyon változó.

Jöhetnek olyan panaszok mint ingerlékenység, ami a mindennapi életünkben okozhat olyan fajta hátrányokat, ami enélkül nem lenne. Hosszabb távon pedig ez az óraátállítgatás most már a tudományosan is bizonyított, nagyon nem jó. A szakember hangsúlyozta: rá kell állni a sztenderdre. A nagy kérdés persze az, hogy mi legyen ez, a téli vagy a nyári.

A téli lenne ideálisabb

G. Németh György megjegyezte: a több évmilliók alatt kialakult úgynevezett téli, amit megszokunk. A nyári viszont egy érdekes kihívást jelent. Sokak örülnének neki, ha tovább lehetne világos. Igen ám, de ez mindig ellentmond a tudományos érvekkel, az alvástudomány érveivel is, amelyek egyébként a sztenderd és az úgynevezett téli számítást, időintervallumot tekintik igazából kívánatosnak.

Hat éve stagnál a helyzet

Az Európai Unió hat éve eldöntötte, egyetértésben a tagállamokkal, hogy el kell törölni. Ez a fázis azóta is tart, de előrelépés nincs, hogy melyik legyen. Ez elég komoly egyeztetést kíván, s ezt még igazából el sem kezdték a tagállamok. A héten volt az energiaügyi minisztereknek a találkozója az unióban, ahol több ország nagyon határozottan, többek között a spanyolok, a finnek, a lengyelek követelték szinte már azt, hogy álljon sarkára az Unió, és legyen végre döntés.

Nem megfelelően osztjuk be a napunkat

