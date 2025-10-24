Közel az óraátállítás eltörlése: Spanyolország lavinát indított el – videó

Pár nappal a téli időszámításra való áttérés előtt ismét napirendre került az óraátállítás eltörlése az Európai Unióban. Spanyolország hivatalosan is javasolni fogja az óraátállítás megszüntetését, és több tagállam – köztük Lengyelország és Finnország – is támogatja a kezdeményezést.

Közeleg az óraátállítás vége?

„Eljött az ideje, hogy végre véget vessünk az óraátállításnak” – jelentette ki Apostolos Tzitzikostas, az EU közlekedési biztosa az Európai Parlament csütörtöki plenáris ülésén, Strasbourgban.

A biztos szerint ez a rendszer „mindenkit bosszant, sőt árt is nekünk”, miközben „még energiamegtakarítást sem generál”. Hozzátette, hogy a bizottság újabb elemzéseket készít a jövőbeli döntéshozatal támogatására – írja a The Local egy uniós diplomatára hivatkozva.

Lavinát indított el Spanyolország

A vita közvetlen előzménye, hogy Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök hétfőn az X-en (korábban Twitter) bejelentette:

Spanyolország hivatalosan is javasolni fogja az Európai Uniónak az óraátállítás megszüntetését.

Sánchez szerint az óraátállítás mára indokolatlanná vált, hiszen a közvélemény-kutatások szerint a többség már nem támogatja, és a tudományos vizsgálatok is kimutatták, hogy nem hoz jelentős energiamegtakarítást, viszont negatívan hat az emberek egészségére és életminőségére.

Elmondása szerint 2026 év végére szeretnének pontot tenni az óraátállítás végére.

A kezdeményezést Lengyelország és Finnország is támogatja.

Miért nem törölték még el az óraátállítást?

Mint arról korábban beszámoltunk, az óraátállítást először az első világháborúban vezették be energiamegtakarítás céljából, majd az 1970-es évek energiaválsága hozta vissza. Az EU 1980-as évektől szabályozza egységesen.

Bár az Európai Parlament 2019-ben megszavazta az óraátállítás eltörlését, a tagállamok azóta sem tudtak megegyezni, hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon érvényben. Így a rendszer változatlan: továbbra is évente kétszer kell az órákat átállítani. Magyarország részéről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter korábban jelezte: hazánk a nyári időszámítás megtartását támogatná.