53 perce
Közel az óraátállítás eltörlése: Spanyolország lavinát indított el – videó
Ahogy közeledik a téli időszámításra való áttérés, új lendületet kapott az Európai Unióban az óraátállítás eltörléséről szóló vita. Az uniós döntéshozók szerint eljött az ideje, hogy Európa végleg lezárja a félévente ismétlődő óraátállítás korszakát.
Pár nappal a téli időszámításra való áttérés előtt ismét napirendre került az óraátállítás eltörlése az Európai Unióban. Spanyolország hivatalosan is javasolni fogja az óraátállítás megszüntetését, és több tagállam – köztük Lengyelország és Finnország – is támogatja a kezdeményezést.
Közeleg az óraátállítás vége?
„Eljött az ideje, hogy végre véget vessünk az óraátállításnak” – jelentette ki Apostolos Tzitzikostas, az EU közlekedési biztosa az Európai Parlament csütörtöki plenáris ülésén, Strasbourgban.
A biztos szerint ez a rendszer „mindenkit bosszant, sőt árt is nekünk”, miközben „még energiamegtakarítást sem generál”. Hozzátette, hogy a bizottság újabb elemzéseket készít a jövőbeli döntéshozatal támogatására – írja a The Local egy uniós diplomatára hivatkozva.
Lavinát indított el Spanyolország
A vita közvetlen előzménye, hogy Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök hétfőn az X-en (korábban Twitter) bejelentette:
Spanyolország hivatalosan is javasolni fogja az Európai Uniónak az óraátállítás megszüntetését.
Sánchez szerint az óraátállítás mára indokolatlanná vált, hiszen a közvélemény-kutatások szerint a többség már nem támogatja, és a tudományos vizsgálatok is kimutatták, hogy nem hoz jelentős energiamegtakarítást, viszont negatívan hat az emberek egészségére és életminőségére.
Elmondása szerint 2026 év végére szeretnének pontot tenni az óraátállítás végére.
A kezdeményezést Lengyelország és Finnország is támogatja.
Miért nem törölték még el az óraátállítást?
Mint arról korábban beszámoltunk, az óraátállítást először az első világháborúban vezették be energiamegtakarítás céljából, majd az 1970-es évek energiaválsága hozta vissza. Az EU 1980-as évektől szabályozza egységesen.
Bár az Európai Parlament 2019-ben megszavazta az óraátállítás eltörlését, a tagállamok azóta sem tudtak megegyezni, hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon érvényben. Így a rendszer változatlan: továbbra is évente kétszer kell az órákat átállítani. Magyarország részéről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter korábban jelezte: hazánk a nyári időszámítás megtartását támogatná.
Mikor lesz az őszi óraátállítás 2025-ben?
2025-ben a téli időszámításra való átállás október 26-ára virradó éjjel történik.
Vasárnap hajnali 3 órakor az órákat vissza kell állítani 2 órára, vagyis egy órával többet alhatunk. Érdekesség, hogy ez lesz az elmúlt évek legkorábbi átállása.
