Ne felejtse el! Nyakunk az óraátállítás, egy órával többet aludhatunk

Bizonyára az óraátállítás 2025 őszén is sokaknak okoz majd nehézséget a mindennapokban, akár fáradság vagy irritáltság formájában. A közlekedők dolgát sem könnyíti meg ez a változás, de akkor miért van még mindig óraátállítás?

Mutatjuk a őszi óraátállítás 2025-ös időpontját, és hatásait a szervezetre

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mikor lesz pontosan az őszi óraátállítás 2025-ben?

Október 26-án hajnali 3-kor vissza kell állítani az óránkat hajnali 2-re. Az óraátállítás 2025-ös ősz időpontja vasárnapra fog esni. Az okostelefonok és más okoseszközöknél automatikus az átállás, de fontos, hogy a manuális eszközökről se feledkezzünk meg – hívja fel a figyelmet cikkében a Vaol.hu.

Az óraátállítás oka

Korábbi cikkünkben említettük, hogy az óraátállítást először az első világháborúban vezették be energiamegtakarítás céljából, majd az 1970-es évek energiaválsága hozta vissza. Az Európai Unió 1980-as évektől szabályozza egységesen.

Bár az Európai Parlament 2019-ben megszavazta az óraátállítás eltörlését, a tagállamok azóta sem tudtak megegyezni, hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon érvényben. Így a rendszer változatlan: továbbra is évente kétszer kell az órákat átállítani. Magyarország részéről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter korábban jelezte: hazánk a nyári időszámítás megtartását támogatná.

Az óraátállítás hatásai szervezetünkre

Az egy óra plusz alvás nem segítség a szervezetünknek, hanem csak újabb nehézségeket okoz. Az óravisszaállítás ugyanis teljesen felborítja a cirkadián ritmusunkat (belső biológiai óránkat). Ez okozhat fáradságot, napközbeni álmosságot, alvászavart, koncentrációs nehézséget és ingerlékenységet is. Tehát összességében az alvás sokaknak nagyobb kihívás lehet ebben az időszakban, mint egyébként.

Ezek a tünetek nemcsak a közérzetünket rontják, de a teljesítményünkre is negatívan hatnak, és növelhetik a balesetek kockázatát.