Csak a magas IQ-val rendelkezők látnak át ezen az optikai illúzión – videó

Népszerűek azok a feladványok, amelyek nemcsak a figyelmet, hanem az elmét is próbára teszik. Az alább látható optikai illúzió tökéletes példa erre. A feladat nagyon egyszerű: 15 másodpercen belül észrevenni, mi rejlik a vonalak között. Neked sikerül?

Optikai illúzió: te mennyi idő alatt veszed észre a lényeget? Forrás: Ilja Klemencov

Optikai illúzió: kusza vonalak és még valami

Első pillantásra a kép csupán kusza, sötét és világos cikkcakk-vonalakból áll. Ám ha jobban megnézzük, hamar kiderül, hogy a látszólag rendezetlen mintázat mögött egy konkrét alak bújik meg.

Lehet neked is magas az IQ-d?

A kutatók szerint ez a feladat remekül méri, mennyire tudjuk kiszűrni a felesleges vizuális információkat, és mennyire tudunk a lényegre koncentrálni. Akinek sikerült megoldani 15 másodperc alatt, az a szakértők szerint

átlag feletti megfigyelőképességgel és

gyors reagálással bír

Ezek pedig mind a magas intelligencia jellemzői.

Nem sikerül? Segítünk!

Nem mindenki látja meg azonnal a rejtett alakot, de segíthet, ha kissé hunyorítunk, elfordítjuk a monitort, vagy távolabbról nézzük a képet. Sokaknak egy pillanatnyi fókuszváltás után ugrik elő a forma.

Mi az optikai illúzió megoldása?

És hogy mi is az illúzió megoldása? A vonalak között egy panda alakja rajzolódik ki.

Íme az IQ-tesztnek is felfogható optikai illúzió megoldása. Forrás: Ilja Klemencov