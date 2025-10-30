1 órája
Csak a magas IQ-val rendelkezők látnak át ezen az optikai illúzión – videó
Sokan rajonganak az olyan rejtvényekért, amelyek az agyat és a szemet is megdolgoztatják. Mostani feladványunk egy olyan optikai illúzió, amit állítólag csak a magas IQ-val rendelkezők tudnak rövid időn belül megoldani.
Népszerűek azok a feladványok, amelyek nemcsak a figyelmet, hanem az elmét is próbára teszik. Az alább látható optikai illúzió tökéletes példa erre. A feladat nagyon egyszerű: 15 másodpercen belül észrevenni, mi rejlik a vonalak között. Neked sikerül?
Optikai illúzió: kusza vonalak és még valami
Első pillantásra a kép csupán kusza, sötét és világos cikkcakk-vonalakból áll. Ám ha jobban megnézzük, hamar kiderül, hogy a látszólag rendezetlen mintázat mögött egy konkrét alak bújik meg.
Lehet neked is magas az IQ-d?
A kutatók szerint ez a feladat remekül méri, mennyire tudjuk kiszűrni a felesleges vizuális információkat, és mennyire tudunk a lényegre koncentrálni. Akinek sikerült megoldani 15 másodperc alatt, az a szakértők szerint
- átlag feletti megfigyelőképességgel és
- gyors reagálással bír
Ezek pedig mind a magas intelligencia jellemzői.
Nem sikerül? Segítünk!
Nem mindenki látja meg azonnal a rejtett alakot, de segíthet, ha kissé hunyorítunk, elfordítjuk a monitort, vagy távolabbról nézzük a képet. Sokaknak egy pillanatnyi fókuszváltás után ugrik elő a forma.
Mi az optikai illúzió megoldása?
És hogy mi is az illúzió megoldása? A vonalak között egy panda alakja rajzolódik ki.
