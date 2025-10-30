október 30., csütörtök

1 órája

Csak a magas IQ-val rendelkezők látnak át ezen az optikai illúzión – videó

illúzió, cikkcakk, intelligencia, iq

Sokan rajonganak az olyan rejtvényekért, amelyek az agyat és a szemet is megdolgoztatják. Mostani feladványunk egy olyan optikai illúzió, amit állítólag csak a magas IQ-val rendelkezők tudnak rövid időn belül megoldani.

Bátori Attila

Népszerűek azok a feladványok, amelyek nemcsak a figyelmet, hanem az elmét is próbára teszik. Az alább látható optikai illúzió tökéletes példa erre. A feladat nagyon egyszerű: 15 másodpercen belül észrevenni, mi rejlik a vonalak között. Neked sikerül? 

Optikai illúzió, ami magas IQ-ról árulkodik.
Optikai illúzió: te mennyi idő alatt veszed észre a lényeget? Forrás: Ilja Klemencov

Optikai illúzió: kusza vonalak és még valami

Első pillantásra a kép csupán kusza, sötét és világos cikkcakk-vonalakból áll. Ám ha jobban megnézzük, hamar kiderül, hogy a látszólag rendezetlen mintázat mögött egy konkrét alak bújik meg. 

Lehet neked is magas az IQ-d?

A kutatók szerint ez a feladat remekül méri, mennyire tudjuk kiszűrni a felesleges vizuális információkat, és mennyire tudunk a lényegre koncentrálni. Akinek sikerült megoldani 15 másodperc alatt, az a szakértők szerint 

  • átlag feletti megfigyelőképességgel és 
  • gyors reagálással bír

Ezek pedig mind a magas intelligencia jellemzői.

Nem sikerül? Segítünk!

Nem mindenki látja meg azonnal a rejtett alakot, de segíthet, ha kissé hunyorítunk, elfordítjuk a monitort, vagy távolabbról nézzük a képet. Sokaknak egy pillanatnyi fókuszváltás után ugrik elő a forma. 

Mi az optikai illúzió megoldása?

És hogy mi is az illúzió megoldása? A vonalak között egy panda alakja rajzolódik ki.

Íme az IQ-tesztnek is felfogható optikai illúzió megoldása. Forrás: Ilja Klemencov
