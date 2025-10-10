október 10., péntek

Gedeon névnap

Figyelmeztetés

1 órája

Omlásveszély a belvárosban, figyelmeztető táblák lepték el az egyik legforgalmasabb utcát – fotók, videó

#baon videó#Rákóczi út#Klapka utca#omlásveszély

Érdemes óvatosan közlekedni Kecskemét belvárosában, a Klapka utcában, ugyanis figyelmeztető táblákon jelzik: omlásveszély van az utcában. Utánajártunk az okoknak.

Vizi Zalán

Ha a Rákóczi út felől befordulunk a Klapka utcába, azonnal váratlan akadályokba ütközünk. Több tábla is omlásveszélyre figyelmeztet. „Figyelem! Omlásveszély! Lehulló cserepek! Közlekedés a túloldalon” – olvasható az egyik plakáton.

Omlásveszélyre figyelmeztetnek a kecskeméti utcában
Fotó: Vizi Zalán

Az önkormányzat tájékoztatása szerint az utcában a Telekom hajt végre fejlesztéseket, amelyek a föld és a beton mozgatásával együtt járnak. Ez okozhat az utcában található régi épületeken, magáningatlanokon omlásveszélyt.

Omlásveszély Kecskeméten

Fotók: Vizi zalán

