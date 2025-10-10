38 perce
Omlásveszély a belvárosban, figyelmeztető táblák lepték el az egyik legforgalmasabb utcát – fotók, videó
Érdemes óvatosan közlekedni Kecskemét belvárosában, a Klapka utcában, ugyanis figyelmeztető táblákon jelzik: omlásveszély van az utcában. Utánajártunk az okoknak.
Ha a Rákóczi út felől befordulunk a Klapka utcába, azonnal váratlan akadályokba ütközünk. Több tábla is omlásveszélyre figyelmeztet. „Figyelem! Omlásveszély! Lehulló cserepek! Közlekedés a túloldalon” – olvasható az egyik plakáton.
Az önkormányzat tájékoztatása szerint az utcában a Telekom hajt végre fejlesztéseket, amelyek a föld és a beton mozgatásával együtt járnak. Ez okozhat az utcában található régi épületeken, magáningatlanokon omlásveszélyt.
Omlásveszély KecskemétenFotók: Vizi zalán
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!