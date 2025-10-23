„1956 nem a gyűlölet, hanem a bátorság forradalma volt” – Bányai Gábor ünnepi beszéde Kiskunhalason

1956 nem a gyűlölet, hanem a bátorság forradalma volt. A magyar ember sosem pusztítani akar, hanem élni, és építeni: szabadon, becsülettel, és tisztességgel – hangoztatta ünnepi megemlékezésében Bányai Gábor kormánybiztos, Kiskunhalason az október 23-ai nemzeti ünnepen.

Bányai Gábor képviselő szerint október 23-a szabadság mellett a szuverenitás ünnepe is

Fotó: Pozsgai Ákos

A térség országgyűlési képviselője az '56-os megemlékezésen úgy fogalmazott, hogy „talán ebben rejlik a mi legnagyobb örökségünk, hogy amikor a világ sötétbe borul, mi akkor is meggyújtjuk a gyertyát. Mert hiszünk abban, hogy van értelme a hitnek, a hazaszeretetnek és a kitartásnak”.

Bányai Gábor október 23-ai ünnepi beszéde

Az Országzászló emlékműnél az 56-os lyukas zászló felvonásával vette kezdetét az október 23-ai ünnepi megemlékezésen Kiskunhalason, majd a résztvevők a városi filmszínházba együtt vonultak át, ahol Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet.

„Amikor ma körülnézünk Európában, látjuk, hogy a szabadság már nem magától értetődő. Látjuk, hogy újra vannak, akik megmondanák, mit gondolhatunk, mit mondhatunk, hogyan éljünk. Nekünk azonban van múltunk, amely megtanított rá: a magyar ember szabadságát soha senki nem veheti el. A szabadságunkat csak akkor veszíthetjük el, ha mi magunk adjuk fel, de mi, magyarok nem szoktunk feladni semmit, és sohasem fogunk lemondani a szabadságunkról” – mondta a politikus.

A biztonság és szuverenitás sérülékeny

Bányai Gábor hozzátette: „1956 hősei nem kértek tapsot, és nem kerestek dicsőséget. Ők csak egy dolgot akartak: hogy gyermekeikkel egy szabad országban élhessenek. Mi, akik ma itt állunk, az ő álmaik megvalósulásában élünk. Ők voltak a mag, amely termékeny földbe hullott, és ezért tudjuk ma az Ő búzájukat aratni. Nekünk már nem kell a tankokkal szembenéznünk, nekünk már nem kell a gépfegyverekkel szembenéznünk, hanem békében, szabadságban, és biztonságban élhetünk. Ám nem kell messzire tekintenünk a világban, nézzen az ember keletre, vagy nyugatra, hogy lássuk, a szabadság, a béke, a biztonság és a szuverenitás mennyire sérülékeny vívmányok” – emlékeztetett.