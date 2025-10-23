október 23., csütörtök

2 órája

„1956 nem a gyűlölet, hanem a bátorság forradalma volt” – Bányai Gábor ünnepi beszéde Kiskunhalason

Címkék#ünnepség#Bányai Gábor#október 23.

Bányai Gábor kormánybiztos szerint 1956 hősei nem pusztítani, hanem élni akartak – szabadon és méltósággal. Az október 23-ai kiskunhalasi ünnepségen a politikus arra emlékeztetett, hogy a magyar lélek ereje a hitben, a hazaszeretetben és a kitartásban rejlik.

Pozsgai Ákos

1956 nem a gyűlölet, hanem a bátorság forradalma volt. A magyar ember sosem pusztítani akar, hanem élni, és építeni: szabadon, becsülettel, és tisztességgel – hangoztatta ünnepi megemlékezésében Bányai Gábor kormánybiztos, Kiskunhalason az október 23-ai nemzeti ünnepen. 

Bányai Gábor képviselő az október 23-ai ünnepségen Halason
Bányai Gábor képviselő szerint október 23-a szabadság mellett a szuverenitás ünnepe is
Fotó: Pozsgai Ákos

A térség országgyűlési képviselője az '56-os megemlékezésen úgy fogalmazott, hogy „talán ebben rejlik a mi legnagyobb örökségünk, hogy amikor a világ sötétbe borul, mi akkor is meggyújtjuk a gyertyát. Mert hiszünk abban, hogy van értelme a hitnek, a hazaszeretetnek és a kitartásnak”.

Bányai Gábor október 23-ai ünnepi beszéde

Az Országzászló emlékműnél az 56-os lyukas zászló felvonásával vette kezdetét az október 23-ai ünnepi megemlékezésen Kiskunhalason, majd a résztvevők a városi filmszínházba együtt vonultak át, ahol Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet.

„Amikor ma körülnézünk Európában, látjuk, hogy a szabadság már nem magától értetődő. Látjuk, hogy újra vannak, akik megmondanák, mit gondolhatunk, mit mondhatunk, hogyan éljünk. Nekünk azonban van múltunk, amely megtanított rá: a magyar ember szabadságát soha senki nem veheti el. A szabadságunkat csak akkor veszíthetjük el, ha mi magunk adjuk fel, de mi, magyarok nem szoktunk feladni semmit, és sohasem fogunk lemondani a szabadságunkról” – mondta a politikus.

A biztonság és szuverenitás sérülékeny

Bányai Gábor hozzátette: „1956 hősei nem kértek tapsot, és nem kerestek dicsőséget. Ők csak egy dolgot akartak: hogy gyermekeikkel egy szabad országban élhessenek. Mi, akik ma itt állunk, az ő álmaik megvalósulásában élünk. Ők voltak a mag, amely termékeny földbe hullott, és ezért tudjuk ma az Ő búzájukat aratni. Nekünk már nem kell a tankokkal szembenéznünk, nekünk már nem kell a gépfegyverekkel szembenéznünk, hanem békében, szabadságban, és biztonságban élhetünk. Ám nem kell messzire tekintenünk a világban, nézzen az ember keletre, vagy nyugatra, hogy lássuk, a szabadság, a béke, a biztonság és a szuverenitás mennyire sérülékeny vívmányok” – emlékeztetett.

Építeni kell ’56 szellemét

Bányai Gábor emlékeztetett, 1956 hősei nem haltak meg hiába. Ott élnek minden magyar szívében, minden gyermek mosolyában, minden imádságban, amely a hazáért szól. Szerinte a mi feladatunk, hogy a „szabadság zászlaját ne engedjük földre hullani, hogy amit ők vérrel írtak be a történelem könyvébe, mi megőrizzük a jövő számára.”

A politikus szerint ugyanakkor nem elég emlékezni, építeni is kell. „Erős közösségeket, erős gazdaságot, erős iskolákat, és erős városokat. Mert 1956 arról szól, hogy a magyar ember nem tűri a rabságot, de arról is, hogy a rendet és a békét saját kezűleg teremti meg” – tette hozzá.

1956 hőseire emlékeztek Kiskunhalason

Fotók: Pozsgai Ákos

 Október 23. a szuverenitás ünnepe is

A kormánybiztos szerint október 23-án a nemzeti szuverenitást is ünnepeljük, a politikus szerint Magyarország jövőjét a magyarok döntik el. 

„A szabadság nem importáru, a becsület nem alku tárgya. A nemzeti érdek védelme, határaink, közösségeink, kultúránk, gyermekeink jövője nem ideológia, hanem kötelesség. Keresztény gyökereink nem gyengeséget jelentenek, hanem tartást: felebaráti irgalmat és igazságérzetet egyszerre. Ez az a morális rend, amely 1956-ban is megtartotta a magyarokat és amely ma is megtart minket. A szuverenitás nem jelszó, hanem mindennapi szolgálat: a városé, a nemzeté, a családé” – zárta gondolatait a képviselő.

Ünnepi műsor a diákoktól

A megemlékezésen a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai adtak ünnepi műsort. A megemlékezés résztvevői az ünnepség zárásaként a város főteterén álló '56-os emlékműnél koszorúztak és helyezték el a megemlékezés virágait.

Az ’56-os Emlékbizottság a katolikus temetőben Nagy Szeder István helytörténész, levéltáros, politikus, az 1956-os események halasi történéseinek kiemelkedő alakja sírjánál tartott megemlékezést. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

