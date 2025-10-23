2 órája
„A fa tetejéről láttam a sortüzet” – megrázó történettel emlékeztek az 1956-os forradalomra – fotók, videó
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről emlékezik az ország csütörtökön. Október 23-án Kecskeméten is a hősök előtt tisztelegtek, megrázó és megható előadásokat hallhattak a nézők.
Idén az 1956. október 23-as szabadságharc és forradalom hősiről 69. alkalommal emlékezhettünk meg. Kecskemét főterén 10 órakor kezdődött az ünnepi rendezvény, melynek keretei között megható műsorokat láthattak a nézők, majd közös koszorúzásra is sor került.
Egy túlélő emlékezett a tiszakécskei sortűzre
A megemlékezést az 56-os tiszakécskei sortűz túlélője, Kovács István József Pilinszky-díjas költő, a magyar kultúra lovagja kezdte saját megható és megrázó versével. A közönségnek egy lövedéket is felmutatott, amit a tiszakécskei tragédia után az egyik szántásban talált meg. Elmesélte, hogy akkoriban egy fa tetéjéről nézte a tragédiát, amit elsőre senki sem értett. A forradalom alatt egy nemzetőr a lázongó tömeg ellen fordult, erre az emberek azt kérdezték tőle: „Mit tesz?”, hiszen az ő védelmük elvileg a nemzetőrre van bízva. Ezután az őr egy oszlop mögé ment, és a lázongók helyett elkezdte az ávósokat lőni. Ennek kapcsán kiemelte a költő, hogy a szavaknak mekkora ereje van, és hogy a béke mindig mindenekelőtt a cél!
Nemzeti ünnepi megemlékezés KecskemétenFotók: Bús Csaba
Az október 23-i ünnepségen művésze léptek fel
Ezután a kecskeméti Hírös Agóra Lélekből szólt a haza című emlékműsora következett. A műsorban közreműködött Danyi Judit és Hegedűs Zoltán, a Kecskeméti Katona József Színház színművészei, a Kecskeméti Énekeskör, Sipos Gábor Gergő, aki a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar csellóművésze, a Kecskeméti Színjátszóműhely tagjai, Konfár Erik, Konfár Benjámin, Győrfi Martin, Bergec Mona, Vicián Réka és Hojsza Lili, akiknek a vezetője Orbán Edit. A műsort Harmatos Zoltán állította össze, és Barta Dóra rendezte.
Ezután Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő mondta el emlékező beszédét. – A vereségekből is lehet építkezni, erőt gyűjteni, a reménytelen ellenállás is lehet példa, erkölcsi kiállás – méltatta a képviselő a magyar hősöket, akik mit sem foglalkozva saját életükkel, kiálltak a haza mellett.
Az ünnepi műsor után a megemlékezők koszorúkat helyeztek el az 56-os hősök emlékére.
