„A fa tetejéről láttam a sortüzet” – megrázó történettel emlékeztek az 1956-os forradalomra – fotók, videó

Idén az 1956. október 23-as szabadságharc és forradalom hősiről 69. alkalommal emlékezhettünk meg. Kecskemét főterén 10 órakor kezdődött az ünnepi rendezvény, melynek keretei között megható műsorokat láthattak a nézők, majd közös koszorúzásra is sor került.

Az október 23-i ünnepség Kocsis István József is beszédet mondott

Fotó: Bús Csaba

Egy túlélő emlékezett a tiszakécskei sortűzre

A megemlékezést az 56-os tiszakécskei sortűz túlélője, Kovács István József Pilinszky-díjas költő, a magyar kultúra lovagja kezdte saját megható és megrázó versével. A közönségnek egy lövedéket is felmutatott, amit a tiszakécskei tragédia után az egyik szántásban talált meg. Elmesélte, hogy akkoriban egy fa tetéjéről nézte a tragédiát, amit elsőre senki sem értett. A forradalom alatt egy nemzetőr a lázongó tömeg ellen fordult, erre az emberek azt kérdezték tőle: „Mit tesz?”, hiszen az ő védelmük elvileg a nemzetőrre van bízva. Ezután az őr egy oszlop mögé ment, és a lázongók helyett elkezdte az ávósokat lőni. Ennek kapcsán kiemelte a költő, hogy a szavaknak mekkora ereje van, és hogy a béke mindig mindenekelőtt a cél!