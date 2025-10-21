9 órája
A szabadságharc hőseire emlékezik Bács-Kiskun is, itt a programkínálat
Ebben az évben is megemlékezünk azokról a hősökről, akik életüket áldozták a hazáért. Cikkünkben összegyűjtöttük a Bács-Kiskun vármegyei október 23-i ünnepségeket.
Október 23. a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének, az 1956-os szabadságharc és forradalomnak állít emléket. Ezen a napon a magyar nép bátran fellépett az elnyomás ellen, kiállt a szabadságért és a függetlenségért. Az október 23-i ünnepségeken ezen hősök előtt tiszteleg az utókor.
Október 23-i ünnepségek Bács-Kiskunban
Október 22.
Csávolyon október 22-én 9:30-tól tartják az ünnepi megemlékezést és koszorúzást az 1956-os emlékműnél.
Jánoshalmán szintén október 22-én emlékeznek a szabadságharc hőseire. 12.30-kor a Dr. Szobony Zoltán és a Mindszenty József emléktáblánál, valamint az 56-os emlékműnél is koszorúzás lesz, majd az Imre Zoltán Művelődési Központban tartják meg az ünnepi műsort, ahol beszédet mond Bányai Gábor országgyűlési képviselő.
Ballószögön a Somogyi Lajos és a Kossuth Lajos Általános Iskola közreműködésével a Faluházban tartanak ünnepi műsort október 22-én 14 órakor, majd koszorúzásra várják az emlékezőket a Szoborkertben. Este 18:00-kor A tanú című magyar film vetítik a Könyvtármozi keretén belül a Faluházban, a vetítés után gyertyagyújtás lesz a Szoborkertben.
Lakiteleken is szerdán tartanak ünnepi megemlékezés. A 17 órakor kezdődő eseményen az 1956-os kopjafánál köszöntőt mond Madari Róbert polgármester, majd a Lakiteleki Eötvös Lóránd Általános Iskola diákjainak műsora következik. Németh Szilárd István parlamenti államtitkár is beszédet mond. Lezsák Sándorné, a Népfőiskola Alapítvány főigazgatója átadja a Kátay Zoltán ösztöndíjakat.
Október 23.
Október 23-án Kecskemét önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából megemlékezést szervez 10:00 órakor a Szabadság téri emlékműnél. Az eseményen beszédet mond Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő, majd a Hírös Agóra Lélekből szólt a haza emlékműsora következik.
Jászszentlászlón is csütörtökön emlékeznek meg az 1956-os hősökről a Szent László Általános Iskola sportcsarnokában 16 órakor kezdődő ünnepség keretében. Beszédet mond Sebestyén István polgármester.
Kiskunhalason a forradalmi lobogó felvonásával kezdődik a megemlékezés október 23-án 9 órakor az Országzászló emlékműnél. Az ezt követő műsornak a Városi Filmszínház ad otthont, beszédet mond Bányai Gábor országgyűlési képviselő. Az ünnepség végén virágokat helyeznek el az 1956-os kopjafánál, majd megemlékezést tartanak Nagy Szeder István sírjánál.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából Kiskunfélegyházán is csütörtökön tartanak megemlékezést. 15:30-kor a Móra Ferenc Gimnázium emlékparkjában, majd a Czakó József-emléktáblánál koszorúznak. Az ünnepi műsor 16 órakor kezdődik a Móra Ferenc Művelődési Központban Csányi József polgármester beszédével.
Kiskőrösön az október 23‑i megemlékezés 8 órakor ünnepélyes zászlófelvonás kezdődik a Városháza előtt. 17 órakor ünnepi szentmisét tartanak a Szent József Katolikus Templomban, majd a misét követően fáklyás felvonulás indul az ’56‑os Kopjafához, ahol beszédet mond Font Sándor.
