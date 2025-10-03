1 órája
Hamarosan érkezik a nyugdíjkorrekció, Orbán Viktor ismertette a részleteket
Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy minden magyar nyugdíjas inflációkövető nyugdíjemelésben részesül. A nyugdíjkorrekció 2025 novemberétől lesz esedékes, és több tízezer forint pluszt jelent az érintetteknek. A kormányfő közösségi oldalán közzétett rövid videóban számolt be a részletekről.
A nyugdíjkorrekció 2025-ben sem maradhat el. A kormány a magasabb, előre jelzettnél is erősebb infláció miatt döntött a nyugdíjak emeléséről. A cél, hogy ahogyan az előző években, úgy az infláció hatására a nyugdíjak idén se veszítsenek értékükből.
A nyugdíjkorrekció 2025 novemberében lesz esedékes
„Az utolsó simításokat végzem a 2025 novemberi nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten” – kezdte a nyugdíjemeléssel kapcsolatos bejelentését a kormányfő. Mint fogalmazott, a kormány vállalása szerint a nyugdíjak nem veszíthetnek értékükből, ezért minden évben megtörténik a szükséges nyugdíjkorrekció. Ez idén átlagosan 51 ezer forint pluszt jelent a magyar nyugdíjasoknak.
Kinek jár a nyugdíjkorrekció?
A miniszterelnök kiemelte, hogy a mostani intézkedés minden nyugdíjast érint. A tájékoztatás szerint a korrekció automatikusan jár minden nyugdíjasnak.
Hogy történik a nyugdíjkorrekció igénylése?
Amellett, hogy a legtöbben arról érdeklődnek, hogy kinek jár a nyugdíjkorrekció, sokakat foglalkoztat az is, hogy pontosan hogyan történik a nyugdíjkorrekció igénylése. Mivel a nyugdíjemelés automatikusan jár minden nyugdíjasnak, így külön nyugdíjkorrekció-kérelem benyújtására nincs szükség. Ez azt jelenti, hogy az emelés automatikusan érkezik a novemberi nyugdíjakkal.
Nagyobb a vártnál az éves infláció Magyarországon
A bejelentés hátterében az áll, hogy az éves infláció Magyarországon a korábbi várakozásokat meghaladta. Az éves infláció mértékének emelkedése rendszerint magával hozza a nyugdíjak felülvizsgálatát, vagyis a nyugdíjkorrekciót. A kormány ezzel az intézkedéssel kívánja biztosítani, hogy az időskorúak megtarthassák vásárlóerejüket.
A mostani intézkedés tehát nemcsak egyszerű nyugdíjemelés, hanem egy garanciát jelentő nyugdíjkorrekció, amelynek célja, hogy a nyugdíjak értéke ne csökkenjen az infláció hatására.
