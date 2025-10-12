A nyugdíjas rendőrök bibliaismerete idén sem talált legyőzőre − fotók

A Kecskeméti Nyugdíjasszövetség − hagyományaihoz híven − az idén is meghirdette a kétfordulós bibliaismereti vetélkedőt, amelyre idén először a Nyugdíjasok Országos Szövetsége tagszervezeteinek nyugdíjasai is nevezhettek. Így immár országossá vált a nyugdíjasok versenye.

A nyugdíjasok versenye a bibliaismeretre épített

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Négyfős csapatok mérték össze bibliaismereti tudásukat

A bibliaismereti vetélkedő a Kecskeméti Nyugdíjasszövetség szervezésében valósult meg, a Kecskeméti Református Egyházközség szakmai irányításával, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyugdíjasok Országos Szövetsége és a kecskeméti egyházak támogatásával. A vetélkedőre a nyugdíjasklubok négyfős csapatai jelentkezhettek, de teológiai végzettségűek nem lehettek a versenyzők között. A verseny során feldolgozandó bibliai könyv Ábrahám története volt.

Az ország számos pontjáról neveztek csapatok

Az I. forduló online módon zajlott. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Bács-Kiskun vármegyékből és Budapestről összesen 17 csapata küldte be a megoldást. Valamennyien jól teljesítettek, mély tudásról adtak tanúbizonyságot, így bekerültek a II. fordulóba. A 17-ből kilenc vállalkozott arra, hogy a kecskeméti döntőben is részt vegyen. Az öt kecskeméti csapat mellett két nyíregyházi, egy nyírmeggyesi, egy debreceni bizonyíthatta szombaton a meghirdetett bibliai témában való jártasságát, a csapat sokoldalúságát.

A vidéki csapatokat már pénteken fogadták, és vendégül látták, többek között a városházát is megtekintették.

Több mint tíz éve versengenek a nyugdíjasok

Szombaton a döntő megnyitóján a vendégeket üdvözölte Juhászné Balasi Franciska, a Kecskeméti Nyugdíjasszövetség elnökségi tagja, majd köszöntőt mondott Engert Jakabné, Kecskemét alpolgármestere, valamint Császár Cirill, a Kecskeméti Nyugdíjasszövetség alelnöke.

Császár Cirill felidézte a verseny történetét, mely 2010-ben vette kezdetét még Gódor József elnök idejében. De a verseny kiteljesedése már dr. Tiba István elnök nevéhez kötődik, aki szívügyének tekintette a vetélkedőt, és a kecskeméti történelmi egyházakat is bekapcsolta.