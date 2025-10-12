40 perce
A nyugdíjas rendőrök bibliaismerete idén sem talált legyőzőre − fotók
Bibliaismereti vetélkedőn taroltak a kecskemétiek. A nyugdíjasok versenye Ábrahám történetére épült. Az országos megmérettetés szombaton jó hangulatban zajlott le Kecskeméten, a református egyházközség konviktusában.
A Kecskeméti Nyugdíjasszövetség − hagyományaihoz híven − az idén is meghirdette a kétfordulós bibliaismereti vetélkedőt, amelyre idén először a Nyugdíjasok Országos Szövetsége tagszervezeteinek nyugdíjasai is nevezhettek. Így immár országossá vált a nyugdíjasok versenye.
Négyfős csapatok mérték össze bibliaismereti tudásukat
A bibliaismereti vetélkedő a Kecskeméti Nyugdíjasszövetség szervezésében valósult meg, a Kecskeméti Református Egyházközség szakmai irányításával, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyugdíjasok Országos Szövetsége és a kecskeméti egyházak támogatásával. A vetélkedőre a nyugdíjasklubok négyfős csapatai jelentkezhettek, de teológiai végzettségűek nem lehettek a versenyzők között. A verseny során feldolgozandó bibliai könyv Ábrahám története volt.
Az ország számos pontjáról neveztek csapatok
Az I. forduló online módon zajlott. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Bács-Kiskun vármegyékből és Budapestről összesen 17 csapata küldte be a megoldást. Valamennyien jól teljesítettek, mély tudásról adtak tanúbizonyságot, így bekerültek a II. fordulóba. A 17-ből kilenc vállalkozott arra, hogy a kecskeméti döntőben is részt vegyen. Az öt kecskeméti csapat mellett két nyíregyházi, egy nyírmeggyesi, egy debreceni bizonyíthatta szombaton a meghirdetett bibliai témában való jártasságát, a csapat sokoldalúságát.
A vidéki csapatokat már pénteken fogadták, és vendégül látták, többek között a városházát is megtekintették.
Több mint tíz éve versengenek a nyugdíjasok
Szombaton a döntő megnyitóján a vendégeket üdvözölte Juhászné Balasi Franciska, a Kecskeméti Nyugdíjasszövetség elnökségi tagja, majd köszöntőt mondott Engert Jakabné, Kecskemét alpolgármestere, valamint Császár Cirill, a Kecskeméti Nyugdíjasszövetség alelnöke.
Császár Cirill felidézte a verseny történetét, mely 2010-ben vette kezdetét még Gódor József elnök idejében. De a verseny kiteljesedése már dr. Tiba István elnök nevéhez kötődik, aki szívügyének tekintette a vetélkedőt, és a kecskeméti történelmi egyházakat is bekapcsolta.
Az idősekre fontos feladat hárul
Császár Cirill végül a digitális világról és az idősek fontos szerepéről szólt.
– Tudjuk a digitális kultúra öles léptekkel halad előre, úgy látszik szinte felfoghatatlan távlatokat teremtő lehetőség, de a veszély már látszik, ha nem megfelelően kezeljük az emberiség valamennyi értéke – hagyomány, kultúra, vallás, erkölcsi érték, közösségformáló esemény – veszélybe kerül. A mi generációnknak nagyon fontos szerepe van, mi vagyunk a kapocs a múlt és jelen értékeinek harmonizációjában, hogy az elkövetkező nemzedékek mit tartanak követendőnek, mit visznek tovább, abban nekünk is felelősségünk, feladatunk van! – hangsúlyozta.
A nyugdíjasok versenye a kecskemétiek győzelmével zárult
A beszédeket követően a versenyt elindította Kuti József, a Kecskeméti Református Egyházközség elnöklelkésze.
Az online és a jelenléti fordulón elért eredményt összegezve, taroltak a kecskeméti csapatok. Mindhárom csapat az előző években is az első három hely valamelyikét szerezte meg.
- Kornéliusz csapata (Rendőrségi Nyugdíjasok BKKM Egyesülete) – A csapat az Országos Bibliaismereti Vetélkedő I. helyezettjének járó kupa mellett a vetélkedő vándorkupáját is elnyerte (az utóbbit harmadjára).
- Bibliabúvár (Díszítőművész Szakkör)
- Ráhel (Nyugdíjas Pedagógusok Klubja Egyesület)
A legeredményesebben szereplő vidéki csapatok a város ajándékát vehették át.
- Engedelmesek (Nyírmeggyes)
- Igazhitűek csapata (Nyíregyháza)
- Debreceni idős kálvinisták (Debrecen)
A Kecskeméti Evangélikus Egyházközség ajándékát az Együtt hitben csapat (Nyíregyháza), a Kecskeméti Református Egyházközség elismerését az Ábrahám útján csapat (SION Nyugdíjasklub) kapta.
A csak online fordulón részvevő csapatok közül legeredményesebben a Régóta fiatalok (NAV Adóügyi Klub) csapat, az egyéni versenyzők közül Szakonyi Sándorné (Kada Elek-Jóbarátok Nyugdíjasklub) szerepelt. Ők a vetélkedő emlékplakettjét vihették haza.
