A nyugdíjas rendőrök bibliaismerete idén sem talált legyőzőre − fotók

Bibliaismereti vetélkedőn taroltak a kecskemétiek. A nyugdíjasok versenye Ábrahám történetére épült. Az országos megmérettetés szombaton jó hangulatban zajlott le Kecskeméten, a református egyházközség konviktusában.

Sebestyén Hajnalka

A Kecskeméti Nyugdíjasszövetség − hagyományaihoz híven − az idén is meghirdette a kétfordulós bibliaismereti vetélkedőt, amelyre idén először a Nyugdíjasok Országos Szövetsége tagszervezeteinek nyugdíjasai is nevezhettek. Így immár országossá vált a nyugdíjasok versenye. 

A nyugdíjasok versenye a bibliaismeretre épített
Fotó: Sebestyén Hajnalka

Négyfős csapatok mérték össze bibliaismereti tudásukat

A bibliaismereti vetélkedő a Kecskeméti Nyugdíjasszövetség szervezésében valósult meg, a Kecskeméti Református Egyházközség szakmai irányításával, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyugdíjasok Országos Szövetsége és a kecskeméti egyházak támogatásával. A vetélkedőre a nyugdíjasklubok négyfős csapatai jelentkezhettek, de teológiai végzettségűek nem lehettek a versenyzők között. A verseny során feldolgozandó bibliai könyv Ábrahám története volt.

Az ország számos pontjáról neveztek csapatok

Az I. forduló online módon zajlott. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Bács-Kiskun vármegyékből és Budapestről összesen 17 csapata küldte be a megoldást. Valamennyien jól teljesítettek, mély tudásról adtak tanúbizonyságot, így bekerültek a II. fordulóba. A 17-ből kilenc vállalkozott arra, hogy a kecskeméti döntőben is részt vegyen. Az öt kecskeméti csapat mellett két nyíregyházi, egy nyírmeggyesi, egy debreceni bizonyíthatta szombaton a meghirdetett bibliai témában való jártasságát, a csapat sokoldalúságát.

A vidéki csapatokat már pénteken fogadták, és vendégül látták, többek között a városházát is megtekintették. 

Több mint tíz éve versengenek a nyugdíjasok

Szombaton a döntő megnyitóján a vendégeket üdvözölte Juhászné Balasi Franciska, a Kecskeméti Nyugdíjasszövetség elnökségi tagja, majd köszöntőt mondott Engert Jakabné, Kecskemét alpolgármestere, valamint Császár Cirill, a Kecskeméti Nyugdíjasszövetség alelnöke. 

Császár Cirill felidézte a verseny történetét, mely 2010-ben vette kezdetét még Gódor József elnök idejében. De a verseny kiteljesedése már dr. Tiba István elnök nevéhez kötődik, aki szívügyének tekintette a vetélkedőt, és a kecskeméti történelmi egyházakat is bekapcsolta.

Az idősekre fontos feladat hárul

Császár Cirill végül a digitális világról és az idősek fontos szerepéről szólt. 

– Tudjuk a digitális kultúra öles léptekkel halad előre, úgy látszik szinte felfoghatatlan távlatokat teremtő lehetőség, de a veszély már látszik, ha nem megfelelően kezeljük az emberiség valamennyi értéke – hagyomány, kultúra, vallás, erkölcsi érték, közösségformáló esemény – veszélybe kerül. A mi generációnknak nagyon fontos szerepe van, mi vagyunk a kapocs a múlt és jelen értékeinek harmonizációjában, hogy az elkövetkező nemzedékek mit tartanak követendőnek, mit visznek tovább, abban nekünk is felelősségünk, feladatunk van! – hangsúlyozta.

A nyugdíjasok versenye a kecskemétiek győzelmével zárult

A beszédeket követően a versenyt elindította Kuti József, a Kecskeméti Református Egyházközség elnöklelkésze.

Az online és a jelenléti fordulón elért eredményt összegezve, taroltak a kecskeméti csapatok. Mindhárom csapat az előző években is az első három hely valamelyikét szerezte meg. 

  1. Kornéliusz csapata (Rendőrségi Nyugdíjasok BKKM Egyesülete) – A csapat az Országos Bibliaismereti Vetélkedő I. helyezettjének járó kupa mellett a vetélkedő vándorkupáját is elnyerte (az utóbbit harmadjára).        
  2. Bibliabúvár (Díszítőművész Szakkör)       
  3.  Ráhel (Nyugdíjas Pedagógusok Klubja Egyesület)   

A legeredményesebben szereplő vidéki csapatok a város ajándékát vehették át.      

  1. Engedelmesek (Nyírmeggyes)        
  2. Igazhitűek csapata (Nyíregyháza)        
  3. Debreceni idős kálvinisták (Debrecen)

A Kecskeméti Evangélikus Egyházközség ajándékát az Együtt hitben csapat (Nyíregyháza), a Kecskeméti Református Egyházközség elismerését az Ábrahám útján csapat (SION Nyugdíjasklub) kapta. 

A csak online fordulón részvevő csapatok közül legeredményesebben a Régóta fiatalok (NAV Adóügyi Klub) csapat, az egyéni versenyzők közül Szakonyi Sándorné (Kada Elek-Jóbarátok Nyugdíjasklub) szerepelt. Ők a vetélkedő emlékplakettjét vihették haza.

