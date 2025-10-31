Orbán Viktor miniszterelnök kimondta: jön a 14. havi nyugdíj – mutatjuk, mikor indulhat

Elképesztő fejlemények a nyugdíjasoknak! 2026-tól óriási segítségre számíthatnak, hiszen a folyamatos nyugdíjemelések és a 13. havi járandóság mellett bevezetik a 14. havi nyugdíjat is Magyarországon – írja a Világgazdaság. Erről beszélt Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában.

2026-tól óriási segítségre számíthatnak a nyugdíjasok

Fotó: Illusztráció/MW-archív

A 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgoznak

„Vért izzadtunk, hogy visszaadjuk a 13, havi nyugdíjat, de szerintem a 14. havi is szükséges. Ennek most van az ideje, a kérdés az, hogy hány lépésben tudjuk megcsinálni” – nyilatkozta a kormányfő.

Orbán Viktor szerint ez úgy igazságos, ha minden szépkorú egységesen kap emelést.

Az, hogy lesz 14. havi nyugdíj, már csütörtökön biztos volt, a kérdés csak az volt, hogy milyen módon vezessék be a változtatást. A kormányfő a péntek reggeli rádióinterjú után egy újabb Facebook-posztban erősítette meg: semmi kétség, valóban jön a 14. havi nyugdíj. Ezzel szemben a Tisza pártnak teljesen ellentétes tervei vannak, ugyanis ők inkább megadóztatnák az öregségi ellátást – írta a kormányfő.

Nincs már messze a kezdődátum

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már kedden említette a 14. havi nyugdíjat. A juttatás elmondása szerint reálértékben is érzékelhető jövedelemnövekedést eredményez a nyugdíjasoknak. Az új nyugdíjrendszer bevezetése valószínűleg 2-3 évig fog tartani, és lesz egy fontos kitétele is.

„Az állandó inflációkövetés mellett ez az extra juttatás már tényleges, reálértéket növelő emelést hozna – a teljes havi juttatás visszaadása közel 8 százalékos nyugdíjemelésnek felelne meg” – jelentette ki a miniszter.

Konkrét tervek

Nagy Márton szerint már 2026-ban is el lehetne indulni egy egyhetes kiegészítéssel. Az indulástól kezdve a tempót az fogja meghatározni, hogy a GDP milyen mértékben fog nőni. Emellett az is fontos lesz ebből a szempontból, hogy mennyi adóbevétel képződik, és mennyire stabil a költségvetési egyensúly. Az a cél, hogy minél nagyobb reálértékű nyugdíj jusson a nyugdíjasoknak, de ez csak olyan mértékben valósulhat meg, ami az államháztartást még nem veszélyezteti – írta a Világgazdaság.