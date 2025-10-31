1 órája
Orbán Viktor miniszterelnök kimondta: jön a 14. havi nyugdíj – mutatjuk, mikor indulhat
Óriási projektbe fog a kormány! A 13. nyugdíj mellé a 14. tervezése is folyamatban van. 2026-ban már el is kezdődhet az új rendszer bevezetése, erről az örömhírről számolt be Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában.
Elképesztő fejlemények a nyugdíjasoknak! 2026-tól óriási segítségre számíthatnak, hiszen a folyamatos nyugdíjemelések és a 13. havi járandóság mellett bevezetik a 14. havi nyugdíjat is Magyarországon – írja a Világgazdaság. Erről beszélt Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában.
A 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgoznak
„Vért izzadtunk, hogy visszaadjuk a 13, havi nyugdíjat, de szerintem a 14. havi is szükséges. Ennek most van az ideje, a kérdés az, hogy hány lépésben tudjuk megcsinálni” – nyilatkozta a kormányfő.
Orbán Viktor szerint ez úgy igazságos, ha minden szépkorú egységesen kap emelést.
Az, hogy lesz 14. havi nyugdíj, már csütörtökön biztos volt, a kérdés csak az volt, hogy milyen módon vezessék be a változtatást. A kormányfő a péntek reggeli rádióinterjú után egy újabb Facebook-posztban erősítette meg: semmi kétség, valóban jön a 14. havi nyugdíj. Ezzel szemben a Tisza pártnak teljesen ellentétes tervei vannak, ugyanis ők inkább megadóztatnák az öregségi ellátást – írta a kormányfő.
Nincs már messze a kezdődátum
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már kedden említette a 14. havi nyugdíjat. A juttatás elmondása szerint reálértékben is érzékelhető jövedelemnövekedést eredményez a nyugdíjasoknak. Az új nyugdíjrendszer bevezetése valószínűleg 2-3 évig fog tartani, és lesz egy fontos kitétele is.
„Az állandó inflációkövetés mellett ez az extra juttatás már tényleges, reálértéket növelő emelést hozna – a teljes havi juttatás visszaadása közel 8 százalékos nyugdíjemelésnek felelne meg” – jelentette ki a miniszter.
Konkrét tervek
Nagy Márton szerint már 2026-ban is el lehetne indulni egy egyhetes kiegészítéssel. Az indulástól kezdve a tempót az fogja meghatározni, hogy a GDP milyen mértékben fog nőni. Emellett az is fontos lesz ebből a szempontból, hogy mennyi adóbevétel képződik, és mennyire stabil a költségvetési egyensúly. Az a cél, hogy minél nagyobb reálértékű nyugdíj jusson a nyugdíjasoknak, de ez csak olyan mértékben valósulhat meg, ami az államháztartást még nem veszélyezteti – írta a Világgazdaság.
„A baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat – mi visszaadtuk. Most, ha hatalomra kerülnek, a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek – nem hagyjuk! Amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat!” – nyilatkozta Orbán Viktor.
Ez a konstrukció más országokban is ismert és bevált
A 14. havi nyugdíj nem ismeretlen konstrukció az Európai Unióban. Jelenleg négy tagállam alkalmaz hasonló rendszert: Spanyolország, Portugália, Lengyelország, Ausztria.
A legismertebb Ausztria, ahol évente 14 kifizetés történik. A havi nyugdíj plusz két „különleges” kifizetés (úgynevezett Sonderzahlungen) együtt adja ki a teljes éves összeget. Az „extra” kifizetések az áprilisi és októberi hónapban történnek meg: ezekben a hónapokban duplán fizetnek ki, tehát áprilisban és októberben kapnak egy rendes havi nyugdíjat, plusz egy különleges kifizetést. A 13. és 14. havi nyugdíj általában megegyezik a havi nyugdíj bruttó összegével – tájékoztatott a Világgazdaság.
A Tisza Párt nem így gondolkodik a nyugdíjról
A Tisza Párt már többsoron kifejezte, hogy a nyugdíjasokkal nekik egészen más terveik lennének. Simonivits András például, az ellenzék párt tanácsadója, aki nyugdíjszakértő is, „túl bőkezűnek” tartja ezt a rendszert, és megoldásnak a még nagyobb mennyiségű megadóztatást tartaná.
Simonovits korábban elmebetegségnek nevezte a Nők40-et, azaz azt, hogy ma Magyarországon 40 év munkaviszony után minden nő elmehet nyugdíjba. Surányi György volt jegybankelnök szintén a 13. havi nyugdíj ellen emelt szót, amit szerinte semmi sem indokol. De más hasonló tiszás tervek is szivárogtak már ki, például a tervezett háromkulcsos személyi jövedelemadó, ami óriási adóemelést jelentene a nyugdíjas munkavállalóknak.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!