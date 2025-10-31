október 31., péntek

Farkas névnap

Közlemény

3 órája

Orbán Viktor miniszterelnök kimondta: jön a 14. havi nyugdíj – mutatjuk, mikor indulhat

Címkék#Nők 40#Orbán Viktor#juttatás#nyugdíj

Óriási projektbe fog a kormány! A 13. nyugdíj mellé a 14. tervezése is folyamatban van. 2026-ban már el is kezdődhet az új rendszer bevezetése, erről az örömhírről számolt be Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában.

Brockmeyer Sophie Isabella

Elképesztő fejlemények a nyugdíjasoknak! 2026-tól óriási segítségre számíthatnak, hiszen a folyamatos nyugdíjemelések és a 13. havi járandóság mellett bevezetik a 14. havi nyugdíjat is Magyarországon – írja a Világgazdaság. Erről beszélt Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. 

juttatások a nyugdíjasoknak,
2026-tól óriási segítségre számíthatnak a nyugdíjasok
Fotó: Illusztráció/MW-archív

A 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgoznak

„Vért izzadtunk, hogy visszaadjuk a 13, havi nyugdíjat, de szerintem a 14. havi is szükséges. Ennek most van az ideje, a kérdés az, hogy hány lépésben tudjuk megcsinálni” – nyilatkozta a kormányfő.

Orbán Viktor szerint ez úgy igazságos, ha minden szépkorú egységesen kap emelést. 

Az, hogy lesz 14. havi nyugdíj, már csütörtökön biztos volt, a kérdés csak az volt, hogy milyen módon vezessék be a változtatást. A kormányfő a péntek reggeli rádióinterjú után egy újabb Facebook-posztban erősítette meg: semmi kétség, valóban jön a 14. havi nyugdíj. Ezzel szemben a Tisza pártnak teljesen ellentétes tervei vannak, ugyanis ők inkább megadóztatnák az öregségi ellátást – írta a kormányfő.

Nincs már messze a kezdődátum

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már kedden említette a 14. havi nyugdíjat. A juttatás elmondása szerint reálértékben is érzékelhető jövedelemnövekedést eredményez a nyugdíjasoknak. Az új nyugdíjrendszer bevezetése valószínűleg 2-3 évig fog tartani, és lesz egy fontos kitétele is. 

„Az állandó inflációkövetés mellett ez az extra juttatás már tényleges, reálértéket növelő emelést hozna – a teljes havi juttatás visszaadása közel 8 százalékos nyugdíjemelésnek felelne meg” – jelentette ki a miniszter.

Konkrét tervek

Nagy Márton szerint már 2026-ban is el lehetne indulni egy egyhetes kiegészítéssel. Az indulástól kezdve a tempót az fogja meghatározni, hogy a GDP milyen mértékben fog nőni. Emellett az is fontos lesz ebből a szempontból, hogy mennyi adóbevétel képződik, és mennyire stabil a költségvetési egyensúly. Az a cél, hogy minél nagyobb reálértékű nyugdíj jusson a nyugdíjasoknak, de ez csak olyan mértékben valósulhat meg, ami az államháztartást még nem veszélyezteti – írta a Világgazdaság.

„A baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat – mi visszaadtuk. Most, ha hatalomra kerülnek, a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek – nem hagyjuk! Amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat!” – nyilatkozta Orbán Viktor.

Ez a konstrukció más országokban is ismert és bevált

A 14. havi nyugdíj nem ismeretlen konstrukció az Európai Unióban. Jelenleg négy tagállam alkalmaz hasonló rendszert: Spanyolország, Portugália, Lengyelország, Ausztria.

A legismertebb Ausztria, ahol évente 14 kifizetés történik. A havi nyugdíj plusz két „különleges” kifizetés (úgynevezett Sonderzahlungen) együtt adja ki a teljes éves összeget. Az „extra” kifizetések az áprilisi és októberi hónapban történnek meg: ezekben a hónapokban duplán fizetnek ki, tehát áprilisban és októberben kapnak egy rendes havi nyugdíjat, plusz egy különleges kifizetést. A 13. és 14. havi nyugdíj általában megegyezik a havi nyugdíj bruttó összegével – tájékoztatott a Világgazdaság.

A Tisza Párt nem így gondolkodik a nyugdíjról

A Tisza Párt már többsoron kifejezte, hogy a nyugdíjasokkal nekik egészen más terveik lennének. Simonivits András például, az ellenzék párt tanácsadója, aki nyugdíjszakértő is, „túl bőkezűnek” tartja ezt a rendszert, és megoldásnak a még nagyobb mennyiségű megadóztatást tartaná. 

Simonovits korábban elmebetegségnek nevezte a Nők40-et, azaz azt, hogy ma Magyarországon 40 év munkaviszony után minden nő elmehet nyugdíjba. Surányi György volt jegybankelnök szintén a 13. havi nyugdíj ellen emelt szót, amit szerinte semmi sem indokol. De más hasonló tiszás tervek is szivárogtak már ki, például a tervezett háromkulcsos személyi jövedelemadó, ami óriási adóemelést jelentene a nyugdíjas munkavállalóknak. 

