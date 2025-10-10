Ne bízza a véletlenre! Ezekkel a módszerekkel túlélnek a növényei tavaszig

A virágoknak, bokroknak és fáknak külön gondoskodásra van szüksége a hideg beköszöntével, amivel kapcsolatban Csányi Norbert kertészmérnök, a Gardenor Kft. vezetője adott tanácsokat. A növények téli fagyvédelme ugyanis fajtától függően eltérő. A teleltetés időszaka október közepétől kezdődik.

A növények téli fagyvédelme minden fajtánál máshogy néz ki, de az biztos, hogy a hidegben külön gondoskodást érdemelnek kertünk díszei

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Erre figyeljen a növények téli fagyvédelmekor

Az egynyári növényeinket leválthatjuk a fagyok előtt árvácskára vagy hagymás növényekre, így kora tavasszal már lehet bennünk gyönyörködni. A teleltetett növényeknek kevesebb vízre van szükségük, túlöntözni nem szabad őket, mert gyökér rothadást okozhat.

A beltéri teleltetéshez 5-15 fokos, világos helyszín szükséges, például üvegház, terasz, vagy pince. Ha cserépben vannak a növényeink, akkor használhatunk külön erre a célra gyártott teleltető zsák vászont.

A legtöbb helyen kiültetett lombhullató cserjékkel és díszfákkal nincs semmi teendő. Viszont a fagyérzékeny növények téli takarása ajánlott, célszerű száraz lombbal betakarni az évelőket, például a fiatal levendulát. Ha vannak mediterrán növényeink,

például leander,

kefefa,

murvafürt,

akkor ezeket az első fagy beköszönte előtt célszerű elhelyezni fagymentes és világos helyen.

Akár fűtőkábelre is szükség lehet

Banánfa és elefántfül esetében a fagyok előtt fel kell szedni a növényt és száraz, fagymentes helyre kell eltennünk tavaszig, illetve a fagyok elmúltáig, kivétel a Basjoo banán, amit nem kell felszednünk, csak száraz levéllel vagy lombbal takarni. Amennyiben a kínai kenderpálmán kívül egyéb pálmánk is van, azokat is célszerű teleltetnünk, ehhez ajánlott takarózsákot és fűtőkábelt használnunk – tanácsolta a kertészmérnök.