1 órája
Ne bízza a véletlenre! Ezekkel a módszerekkel túlélnek a növényei tavaszig
A hideggel szemben nem csak magunkat és a házi kedvenceket kell megvédeni, hanem a virágainkat, bokrainkat is. A növények téli fagyvédelme kapcsán adott hasznos tanácsokat Csányi Norbert kertészmérnök.
A virágoknak, bokroknak és fáknak külön gondoskodásra van szüksége a hideg beköszöntével, amivel kapcsolatban Csányi Norbert kertészmérnök, a Gardenor Kft. vezetője adott tanácsokat. A növények téli fagyvédelme ugyanis fajtától függően eltérő. A teleltetés időszaka október közepétől kezdődik.
Erre figyeljen a növények téli fagyvédelmekor
Az egynyári növényeinket leválthatjuk a fagyok előtt árvácskára vagy hagymás növényekre, így kora tavasszal már lehet bennünk gyönyörködni. A teleltetett növényeknek kevesebb vízre van szükségük, túlöntözni nem szabad őket, mert gyökér rothadást okozhat.
A beltéri teleltetéshez 5-15 fokos, világos helyszín szükséges, például üvegház, terasz, vagy pince. Ha cserépben vannak a növényeink, akkor használhatunk külön erre a célra gyártott teleltető zsák vászont.
A legtöbb helyen kiültetett lombhullató cserjékkel és díszfákkal nincs semmi teendő. Viszont a fagyérzékeny növények téli takarása ajánlott, célszerű száraz lombbal betakarni az évelőket, például a fiatal levendulát. Ha vannak mediterrán növényeink,
- például leander,
- kefefa,
- murvafürt,
akkor ezeket az első fagy beköszönte előtt célszerű elhelyezni fagymentes és világos helyen.
Akár fűtőkábelre is szükség lehet
Banánfa és elefántfül esetében a fagyok előtt fel kell szedni a növényt és száraz, fagymentes helyre kell eltennünk tavaszig, illetve a fagyok elmúltáig, kivétel a Basjoo banán, amit nem kell felszednünk, csak száraz levéllel vagy lombbal takarni. Amennyiben a kínai kenderpálmán kívül egyéb pálmánk is van, azokat is célszerű teleltetnünk, ehhez ajánlott takarózsákot és fűtőkábelt használnunk – tanácsolta a kertészmérnök.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!