Mindenkit figyelmeztet a hatóság: ettől a 4 fűszertől azonnal szabaduljon meg!

Az Alanex Kft. több fűszertermékét is visszahívta a boltokból. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közölte, hogy az eset nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, de a hatóság szigorúan nyomon követi az ügyet.

Orosz Fanni Flóra

Az NKFH hivatalos közleményben jelentette be, hogy több, az Alanex Kft. által csomagolt és forgalmazott fűszerterméket is visszahívnak a forgalomból. A termék fogyasztása nem jelent egészségügyi kockázatot, ugyanakkor a fogyasztók védelme érdekében azonnali lépéseket tettek.

Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Facebook-oldala

Az NKFH ellenőrzi a folyamatot

A NKFH tájékoztatása szerint az Alanex Kft. a hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból való kivonásáról és a vásárlóktól történő visszahívásáról.

Az szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a visszagyűjtött termékek sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását is.

Ezeket a termékeket érinti a visszahívás

Az intézkedés az alábbi, Ízműhely márkájú fűszerkeverékeket érinti:

  • Olasz fűszerkeverék (40 g) – minőségmegőrzési idő: 2026.09.16.
  • Görög gyros fűszersó (90 g) – minőségmegőrzési idő: 2026.09.15.
  • Ropogós kacsa fűszersó (33 g és 350 g) – minőségmegőrzési idő: 2026.05.23. és 2026.09.15.
  • Mexikói fűszersó (120 g és 350 g) – minőségmegőrzési idő: 2026.04.07. és 2026.09.04.

Minden érintett termék Törökországból származik, a forgalmazó az Alanex Kft.

Mit tegyenek a vásárlók?

A hatóság kéri a vásárlókat, hogy ne fogyasszák el a visszahívásban érintett termékeket, amennyiben azok még a birtokukban vannak. A visszavétel részleteiről az Alanex Kft. tájékoztatást ad az érintett boltokban és saját csatornáin keresztül.

Nem ez volt az első eset

A Böllér-Ker Kft. termékvisszahívást rendelt el egyik saját termékük, az Oregánó morzsolt elnevezésű fűszer miatt, melyről október közepén számoltunk be. A visszahívás oka ebben az esetben is az olívalevél származék volt.

Továbbá az Alanex Kft. által csomagolt és forgalmazott fűszerek közül több másik fűszert is visszarendeltek a fent említetteken kívül.

