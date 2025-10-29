Figyelmeztet az OTP: így lopják el a pénzedet NFC-n keresztül

Az OTP Bank új csalástípusra hívta fel a figyelmet. Az NFC-kártyacsalás villámgyorsan terjed.

NFC-kártyacsalás: néhány perc alatt minden adatot megszereznek a csalók. Fotó: Cseh Gábor / Forrás: MW-archív

NFC-kártyacsalás: ügyes és veszélyes

Az OTP Bank oldalán új csalástípusra hívta fel a figyelmet. A módszer egyszerre ügyes és veszélyes, mert látszólag hitelesnek tűnő „befektetési” vagy banki ajánlatokra hivatkozva csábítja az áldozatokat — szúrta ki a beol.hu.

NFC-kártyacsalás: Mit kérnek a csalók?

A csalók általában arra kérik a gyanútlan felhasználót, hogy

töltsön le egy alkalmazást, ami valójában egy adathalász szoftver,

majd tegye az áldozat a mobilját a bankkártyára.

Hogyan szerzik meg az adatokat?

A csalás lényege az NFC-technológia. Az NFC-kapcsolaton keresztül a frissen feltelepített alkalmazás be tudja olvasni a bankkártya adatokat, majd elküldi azokat a csalóknak. A folyamat közben a PIN-kódot is meg tudják szerezni, például hamis ügyfélszolgálati kérdések vagy „aktiválási” lépések közben — olvasható az OTP Bank hivatalos Facebook-oldalán.

Ha már megvannak a bankkártya adatok, akkor könnyen használni tudják

Miután a csalók megszerezték a kártyaadatokat és a PIN-t, saját eszközeikkel érintéses használatra alkalmas bankautomatáknál vesznek fel készpénzt a számláról. A következmények súlyosak: pénzkiesés, hosszadalmas ügyintézés, és ha nincs megfelelő biztosítás vagy szabálytalan a tranzakció, nehéz visszaszerezni az összeget.

Hogyan lehet védekezni az NFC-kártyacsalás ellen ?

Csak hivatalos alkalmazásboltból töltsünk le appokat.

Soha ne adjuk ki a PIN-kódot.

Állítsunk be alacsony napi készpénz- és kártyahasználati limitet.

Használjunk biztonsági alkalmazást.

Kapcsoljuk be az azonnali banki értesítéseket.

A telefonon aktiváljuk az ujjlenyomatos vagy arcfelismeréses azonosítást.

Mi az NFC-technológia?

A Wikipédia szócikke szerint az NFC (angolul Near Field Communication) egy rövid hatótávú kommunikációs szabványgyűjtemény okostelefonok és hasonló (általában mobil) eszközök között, egymáshoz érintéssel vagy egymáshoz nagyon közel helyezéssel (maximum pár centiméter) létrejövő rádiós kommunikációra.

Ha gyanús üzenetet kapunk, azonnal lépjünk kapcsolatba bankunkkal — jobb elővigyázatosnak lenni, mint áldozattá válni.