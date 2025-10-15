Befejezik a kecskeméti egyetem félbehagyott CAMPUS beruházását

október 15., szerda

Fontos mérföldkőhöz ért a kecskeméti felsőoktatási intézmény. Megjelent a Neumann János Egyetem CAMPUS beruházás II. ütemének befejező munkáira vonatkozó európai uniós nyílt közbeszerzési eljárás részvételi felhívása. Ebben a projektben két kollégiumi épület és egy innovációs központ készülhet el.

Vizi Zalán

Lassan egy éve áll a kecskeméti Neumann János Egyetem CAMPUS projektje. Az I. ütemben átadott épület hat éve az ország egyik legmodernebb felsőoktatási infrastruktúrájaként szolgál, a szomszédságában viszont félbemaradt a további épületek fejlesztése. Most viszont hivatalossá vált, hogy a projekt folytadóik.

Fotó: Beküldött fotó

A kecskeméti CAMPUS beruházás II. ütemének befejező munkáira vonatkozó európai uniós nyílt közbeszerzési eljárást a Wepmark Holding Kft. írta ki, amely a hirdetmény közzétételétől számítva a törvényben meghatározott 30 napon belül várja hazai és nemzetközi piaci szereplők részvételi jelentkezését.

A kecskeméti egyetem tájékoztatása szerint a Wepmark Holding által közétett kiírás az „Intelligens CAMPUS Oktató-Kutató Központ és Kollégium” beruházás befejezésével kapcsolatos kivitelezési munkák teljeskörű megvalósítására vonatkozik.

Ebben az ütemben a tervek szerint 2027 áprilisáig megvalósul:

  • két kollégiumi épület, amely összesen 600 fő befogadására lesz alkalmas (a két épület össze lesz kötve),
  • egy innovációs központ,
  • valamint a külső területek rendezése és a gyalogos felüljáró híd átadása.

A már elkészült CAMPUS épület mellett található félkész épületből alakítják majd ki az innovációs központot. Az egyetemnek ezzel az a célja, hogy Kecskemét „Nyugati Kapu” városrészében egy modern szellemi és infrastrukturális központ jöjjön létre. Az intézmény terve az, hogy cégekkel közösen kutatási és fejlesztési programokat valósítsanak meg, ezzel erősítve a régió innovációs potenciálját.

A kecskeméti egyetem fejlődése töretlen, a kollégiumra égető szükség van

A kecskeméti NJE az ország legdinamikusabban növekvő felsőoktatási intézménye. A hallgatói létszám folyamatosan növekszik. Még a legkevesebb hallgatóval rendelkező Vidékfejlesztési Kar is néhány év alatt megötszörözte létszámát (körülbelül százról több mint ötszázra emelkedett a létszám), a műszaki és a gazdasági szakok iránt pedig folyamatos az érdeklődés.

Az egyetem tájékoztatása szerint a hallgatói létszám már 5300 fölé nőtt. Nagyjából 5000 magyar és 300 külföldi jár az egyetemre. Ezek a számok komoly nyomást gyakorolnak az intézményre a kollégiumi férőhely kapacitás bővítése irányába.

15,5 milliárdból kell befejezni a CAMPUS II. projektet

A Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriuma 2025 júliusában döntött arról, hogy a projekt megvalósítását átveszi az OPTIMA Befektetési Zrt-től és gondoskodik annak befejezéséről. A döntéssel az Alapítvány a Wepmark Holding Kft. 100%-os tulajdonosává vált, így a befejezetlen beruházás, az ingatlan és a kapcsolódó tervek összesen 16 milliárd forint értékben kerültek az Alapítvány tulajdonába – közölte az NJE.

A félkész állapotban lévő épületek befejezését a pályázatot elnyerő kivitelezőnek további nagyjából 15 és fél milliárd forintból kell megvalósítania, és erre alig másfél év áll majd rendelkezésre, hiszen az átadás tervezett határideje 2027 áprilisa. A munkálatok leghamarabb január-február környékén kezdődhetnek meg.

A következő három hónapban, míg a közbeszerzési eljárás lebonyolítása zajlik, lehetőség lesz a kialakítandó kollégiumi szolgáltatások és a hallgatói elvárások pontosítására. A cél, hogy a hallgatói igényeknek megfelelő kollégium és innovációs tér készüljön.

