Bemutatták a Nemzeti Mentál Pajzs Programot, lelki védőhálót építenek a magyar fiataloknak – fotók

A Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramjával érkező Nemzeti Mentál Pajzs Program gyermekjogi védnöke Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, illetve Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, aki a fővédnökséget is vállalta.

Dr. Bari Bernadett polgármester hangsúlyozta: 50 féle szűrővizsgálattal készültek a résztvevőknek

Fotó: Márton Anna

Bemutatkozott a Nemzeti Mentál Pajzs Program

A nagyszabású egészségnap részeként a Nemzeti Mentál Pajzs Program is bemutatkozott, amely a lelki egészség fontosságára hívja fel a figyelmet. A programot több szervezet közösen valósítja meg – a főszervező a Nemzeti Mentális Egészség Alapítvány, az együttműködés szakmai vezetője pedig a Bajai Szent Rókus Kórház.

A program szakmai vezetője, Hal Melinda klinikai szakpszichológus, az MCC vezető kutatója és a Bajai Szent Rókus Kórház szakpszichológusa hírportálunknak hangsúlyozta:

A kezdeményezés célja, hogy átfogó képet kapjanak a szakemberek a fiatalok mentális állapotáról és segítsenek a lelki egyensúly megteremtésében.

Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja, az óriási szűrőkamion, amelyben 50 féle átfogó vizsgálatot biztosítottak az érdeklődők részére. Egyebek mellett kardiológiai vizsgálatot, szemészeti, labor vizsgálatot, bőrgyógyászati szűrést, a cél az volt, hogy mindenki egy átfogó vizsgálatot kapjon saját egészségügyi állapotáról.

„A szűrővizsgálat életet menthet” – hangsúlyozta Dankovics Gergely

A megnyitót követően kiadták a sorszámokat, így nem kellett egész nap várakozniuk a jelentkezőknek.

A nap üzenete: a legnagyobb kincs az egészségünk, erre vigyázni kell, a szűrővizsgálat életet menthet, ebben segít Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja – hangsúlyozta Dankovics Gergely programigazgató a megnyitó kapcsán.

A házigazda, dr. Bari Bernadett polgármester is köszöntötte e jelenlévőket Baja Megyei Jogú város nevében.

Dr. Bari Bernadett hangsúlyozta: 50 féle szűrővizsgálat, modern diagnosztikai eszközök, életmódtanácsadás, és azonnali kiértékelés várja a Szentháromság téren mindazokat, akik tenni szeretnének saját egészségükért, mindezt ingyenesen, egy helyen, egy időben. Ez a nap az élet értékéről szól, arról, hogy a megelőzés életet menthet és a testünk, lelkünk egyensúlya nélkül nincs valódi jólét, sem egyéni, sem közösségi szinten – fogalmazott a polgármester.