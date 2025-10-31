október 31., péntek

Bemutatták a Nemzeti Mentál Pajzs Programot, lelki védőhálót építenek a magyar fiataloknak – fotók

Az ország legnagyobb mobil diagnosztikai központja október 30-án érkezett Bajára, a Szentháromság térre, ahol ötvenféle ingyenes szűrővizsgálattal várták az érdeklődőket. A MÁÉSZ programja 2010 óta zajlik, eddig több mint 950 ezer magyar állampolgár vett részt, és több mint tízmillió vizsgálati eredmény áll rendelkezésre a szakmai és tudományos munkához.

Márton Anna

A Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramjával érkező Nemzeti Mentál Pajzs Program gyermekjogi védnöke Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, illetve Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, aki a fővédnökséget is vállalta.

A nagyszabású egészségnap részeként a Nemzeti Mentál Pajzs Program is bemutatkozott
Dr. Bari Bernadett polgármester hangsúlyozta: 50 féle szűrővizsgálattal készültek a résztvevőknek
Fotó: Márton Anna

Bemutatkozott a Nemzeti Mentál Pajzs Program 

A nagyszabású egészségnap részeként a Nemzeti Mentál Pajzs Program is bemutatkozott, amely a lelki egészség fontosságára hívja fel a figyelmet. A programot több szervezet közösen valósítja meg – a főszervező a Nemzeti Mentális Egészség Alapítvány, az együttműködés szakmai vezetője pedig a Bajai Szent Rókus Kórház.

A program szakmai vezetője, Hal Melinda klinikai szakpszichológus, az MCC vezető kutatója és a Bajai Szent Rókus Kórház szakpszichológusa hírportálunknak hangsúlyozta: 

A kezdeményezés célja, hogy átfogó képet kapjanak a szakemberek a fiatalok mentális állapotáról és segítsenek a lelki egyensúly megteremtésében.

Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja, az óriási szűrőkamion, amelyben 50 féle átfogó vizsgálatot biztosítottak az érdeklődők részére. Egyebek mellett kardiológiai vizsgálatot, szemészeti, labor vizsgálatot, bőrgyógyászati szűrést, a cél az volt, hogy mindenki egy átfogó vizsgálatot kapjon saját egészségügyi állapotáról.

„A szűrővizsgálat életet menthet” – hangsúlyozta Dankovics Gergely

A megnyitót követően kiadták a sorszámokat, így nem kellett egész nap várakozniuk a jelentkezőknek. 

A nap üzenete: a legnagyobb kincs az egészségünk, erre vigyázni kell, a szűrővizsgálat életet menthet, ebben segít Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja – hangsúlyozta Dankovics Gergely programigazgató a megnyitó kapcsán.

A házigazda, dr. Bari Bernadett polgármester is köszöntötte e jelenlévőket Baja Megyei Jogú város nevében.

Dr. Bari Bernadett hangsúlyozta: 50 féle szűrővizsgálat, modern diagnosztikai eszközök, életmódtanácsadás, és azonnali kiértékelés várja a Szentháromság téren mindazokat, akik tenni szeretnének saját egészségükért, mindezt ingyenesen, egy helyen, egy időben. Ez a nap az élet értékéről szól, arról, hogy a megelőzés életet menthet és a testünk, lelkünk egyensúlya nélkül nincs valódi jólét, sem egyéni, sem közösségi szinten – fogalmazott a polgármester.

A rendezvényen tiszteletét tette Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat elnöke, Csubákné Besesek Andrea, Baja alpolgármestere, dr. Tóth Gábor, a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója és Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke.

Szűrések és lélekprogram: különleges egészségnap a Szentháromság téren

Fotók: Márton Anna

Létrehozzák az ország első lelki egészség-adatbázisát

A Nemzeti Mentál Pajzs sátránál tíz egyszerű, anonim kérdésre válaszolhattak a diákok – ezek nem klinikai kérdések voltak, hanem életminőséggel és emberi kapcsolatokkal kapcsolatos témákat érintettek. 

„A program célja, hogy egy éven belül 35 ezer diákot vonjanak be a kutatásba, és ezzel pontosabb képet kapjanak arról, mire van szükségük a fiataloknak a testi és lelki jólét megőrzéséhez, a Nemzeti Mentál Pajzs Program ezért együtt fejlődik a fiatalok szükségletei mentén” – mondta a Baon.hu-nak Hal Melinda, a program szakmai vezetője.

Hal Melinda klinikai szakpszichológus hangsúlyozta: 

„Végre lenne egy jó igazán egységes képünk arról, hogy mire van szükségük a fiataloknak. Addig is kidobtuk a frontális oktatást. Ugyanis én úgy látom, hogy a mai kornak már nem felel meg a kizárólag frontális, a régi fajta poroszos oktatási módszer, amikor kiáll valaki egy katedrára és elmondja, hogy mit kell, vagy kellene tudni. Inkább pszichodráma feladattal, interaktív, csoportosan megvalósítható, mégis személyes programmal szeretnénk megszólítani a fiatalokat. Arról is szó lesz, hogy hogyan kell a másikhoz szólni, amikor azt látjuk, hogy a padtársunk egyre nyomottabb hangulatban van, egyre inkább elfordul tőlünk. Nem tudok már vele beszélgetni, úgy oda lépni hozzá, mint korábban, vagy ha látom, hogy depresszióval, szorongással küzd” – sorolta.

Van olyan feladat, ahol Magor és Csenge (két eljátszott Avatar) lelki krízisbe kerül, összehasonlítja magát a közösségi médiában látott lányokkal vagy fiúkkal, hogy ők, hogy néznek ki, mennyire gazdagok, mennyire boldogok.

Hozzájuk írtak meséket a szakemberek, amiket a hamarosan elkészülő mentalpajzs.hu honlapon is közreadnak. A honlapon tananyag fejlesztés is történik majd.

Magor és Csenge, a két magyar Avatar, mentális szuperhősök

Hal Melinda elmondta: „Nagyon szeretem őket, közösen terveztük meg partnereinkkel, szakemberekkel. Nem csak a pszichológia területéről vontunk be szakembereket a tervezésnél, hanem bevontunk pedagógusokat, fiatalokat, ifjúsági szervezetek képviselőit, hogy hogyan tudjuk kialakítani a magyar szuperhősöket, akik viselik a magyar nemzeti jellegünket, mégis modernek.”

A szakember hangsúlyozta, azt látják, hogy lelki válságban vannak a fiatalok, de nem csak ők érintettek. Egyre inkább egy lelki nehézség az, ami ránehezedik a társadalomra. Tele vagyunk szorongással.

A modern embernek lelkileg nehezebb, annak ellenére, hogy az életszínvonal emelkedett.

„Huszonötéves kor alatt minden második fiatal évente legalább egyszer ér zaklatásos esemény. Ez azt jelenti, hogy nagyon magas a szorongás, a depresszió kockázata. A magyar egészségügy nehéz helyzetben van, mert a klinikumban kell ellátni az eseteket, ahelyett, hogy megtanítanánk nekik, hogy kell lelkileg megküzdeni ezekkel a krízis helyzetekkel” – fogalmazott Hal Melinda.

Hogyan kell egy zaklatásos ügyet leszerelni?

Ahhoz, hogy ezeket a helyzeteket a fiatalok kezelni tudják, vissza kellene térni egy alapvető emberi értékrendhez, például ahhoz, hogy a másik és önmagunk tisztelte előrébb való, mint a lájkok száma – tudtuk meg a klinikai szakpszichológustól.

„A Nemzeti Mentál Pajzs Programot éppen azért neveztük el így, mert nem akarunk megállni Magyarország határainál, mi azt szeretnénk, hogy az, aki velünk egy nyelvet beszél, legyen az a lélek nyelve vagy a magyar nyelv, vagy legyen az egy közös pszichodráma feladat, amivel meg tudjuk érteni egymást, akkor csatlakozzon hozzánk és próbáljunk meg felhúzni egy olyan mentális lelki védőpajzsot, ami segít kiszűrni ezt a sok káros ingert. Számos hazai partnerünkön túl, mint például a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért, vagy a Védőnők Szakmai Szövetsége, immáron nemzetközi együttműködésekben gondolkodunk. Ezért a minap Bécsben jártam, úgy érezzük fel kell lépnünk az idegrendszer leigázása ellen” – tette hozzá Hal Melinda.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

