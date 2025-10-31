3 órája
Bemutatták a Nemzeti Mentál Pajzs Programot, lelki védőhálót építenek a magyar fiataloknak – fotók
Az ország legnagyobb mobil diagnosztikai központja október 30-án érkezett Bajára, a Szentháromság térre, ahol ötvenféle ingyenes szűrővizsgálattal várták az érdeklődőket. A MÁÉSZ programja 2010 óta zajlik, eddig több mint 950 ezer magyar állampolgár vett részt, és több mint tízmillió vizsgálati eredmény áll rendelkezésre a szakmai és tudományos munkához.
A Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramjával érkező Nemzeti Mentál Pajzs Program gyermekjogi védnöke Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, illetve Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, aki a fővédnökséget is vállalta.
Bemutatkozott a Nemzeti Mentál Pajzs Program
A nagyszabású egészségnap részeként a Nemzeti Mentál Pajzs Program is bemutatkozott, amely a lelki egészség fontosságára hívja fel a figyelmet. A programot több szervezet közösen valósítja meg – a főszervező a Nemzeti Mentális Egészség Alapítvány, az együttműködés szakmai vezetője pedig a Bajai Szent Rókus Kórház.
A program szakmai vezetője, Hal Melinda klinikai szakpszichológus, az MCC vezető kutatója és a Bajai Szent Rókus Kórház szakpszichológusa hírportálunknak hangsúlyozta:
A kezdeményezés célja, hogy átfogó képet kapjanak a szakemberek a fiatalok mentális állapotáról és segítsenek a lelki egyensúly megteremtésében.
Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja, az óriási szűrőkamion, amelyben 50 féle átfogó vizsgálatot biztosítottak az érdeklődők részére. Egyebek mellett kardiológiai vizsgálatot, szemészeti, labor vizsgálatot, bőrgyógyászati szűrést, a cél az volt, hogy mindenki egy átfogó vizsgálatot kapjon saját egészségügyi állapotáról.
„A szűrővizsgálat életet menthet” – hangsúlyozta Dankovics Gergely
A megnyitót követően kiadták a sorszámokat, így nem kellett egész nap várakozniuk a jelentkezőknek.
A nap üzenete: a legnagyobb kincs az egészségünk, erre vigyázni kell, a szűrővizsgálat életet menthet, ebben segít Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja – hangsúlyozta Dankovics Gergely programigazgató a megnyitó kapcsán.
A házigazda, dr. Bari Bernadett polgármester is köszöntötte e jelenlévőket Baja Megyei Jogú város nevében.
Dr. Bari Bernadett hangsúlyozta: 50 féle szűrővizsgálat, modern diagnosztikai eszközök, életmódtanácsadás, és azonnali kiértékelés várja a Szentháromság téren mindazokat, akik tenni szeretnének saját egészségükért, mindezt ingyenesen, egy helyen, egy időben. Ez a nap az élet értékéről szól, arról, hogy a megelőzés életet menthet és a testünk, lelkünk egyensúlya nélkül nincs valódi jólét, sem egyéni, sem közösségi szinten – fogalmazott a polgármester.
A rendezvényen tiszteletét tette Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat elnöke, Csubákné Besesek Andrea, Baja alpolgármestere, dr. Tóth Gábor, a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója és Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke.
Szűrések és lélekprogram: különleges egészségnap a Szentháromság térenFotók: Márton Anna
Létrehozzák az ország első lelki egészség-adatbázisát
A Nemzeti Mentál Pajzs sátránál tíz egyszerű, anonim kérdésre válaszolhattak a diákok – ezek nem klinikai kérdések voltak, hanem életminőséggel és emberi kapcsolatokkal kapcsolatos témákat érintettek.
„A program célja, hogy egy éven belül 35 ezer diákot vonjanak be a kutatásba, és ezzel pontosabb képet kapjanak arról, mire van szükségük a fiataloknak a testi és lelki jólét megőrzéséhez, a Nemzeti Mentál Pajzs Program ezért együtt fejlődik a fiatalok szükségletei mentén” – mondta a Baon.hu-nak Hal Melinda, a program szakmai vezetője.
Hal Melinda klinikai szakpszichológus hangsúlyozta:
„Végre lenne egy jó igazán egységes képünk arról, hogy mire van szükségük a fiataloknak. Addig is kidobtuk a frontális oktatást. Ugyanis én úgy látom, hogy a mai kornak már nem felel meg a kizárólag frontális, a régi fajta poroszos oktatási módszer, amikor kiáll valaki egy katedrára és elmondja, hogy mit kell, vagy kellene tudni. Inkább pszichodráma feladattal, interaktív, csoportosan megvalósítható, mégis személyes programmal szeretnénk megszólítani a fiatalokat. Arról is szó lesz, hogy hogyan kell a másikhoz szólni, amikor azt látjuk, hogy a padtársunk egyre nyomottabb hangulatban van, egyre inkább elfordul tőlünk. Nem tudok már vele beszélgetni, úgy oda lépni hozzá, mint korábban, vagy ha látom, hogy depresszióval, szorongással küzd” – sorolta.
Van olyan feladat, ahol Magor és Csenge (két eljátszott Avatar) lelki krízisbe kerül, összehasonlítja magát a közösségi médiában látott lányokkal vagy fiúkkal, hogy ők, hogy néznek ki, mennyire gazdagok, mennyire boldogok.
Hozzájuk írtak meséket a szakemberek, amiket a hamarosan elkészülő mentalpajzs.hu honlapon is közreadnak. A honlapon tananyag fejlesztés is történik majd.
Magor és Csenge, a két magyar Avatar, mentális szuperhősök
Hal Melinda elmondta: „Nagyon szeretem őket, közösen terveztük meg partnereinkkel, szakemberekkel. Nem csak a pszichológia területéről vontunk be szakembereket a tervezésnél, hanem bevontunk pedagógusokat, fiatalokat, ifjúsági szervezetek képviselőit, hogy hogyan tudjuk kialakítani a magyar szuperhősöket, akik viselik a magyar nemzeti jellegünket, mégis modernek.”
A szakember hangsúlyozta, azt látják, hogy lelki válságban vannak a fiatalok, de nem csak ők érintettek. Egyre inkább egy lelki nehézség az, ami ránehezedik a társadalomra. Tele vagyunk szorongással.
A modern embernek lelkileg nehezebb, annak ellenére, hogy az életszínvonal emelkedett.
„Huszonötéves kor alatt minden második fiatal évente legalább egyszer ér zaklatásos esemény. Ez azt jelenti, hogy nagyon magas a szorongás, a depresszió kockázata. A magyar egészségügy nehéz helyzetben van, mert a klinikumban kell ellátni az eseteket, ahelyett, hogy megtanítanánk nekik, hogy kell lelkileg megküzdeni ezekkel a krízis helyzetekkel” – fogalmazott Hal Melinda.
Hogyan kell egy zaklatásos ügyet leszerelni?
Ahhoz, hogy ezeket a helyzeteket a fiatalok kezelni tudják, vissza kellene térni egy alapvető emberi értékrendhez, például ahhoz, hogy a másik és önmagunk tisztelte előrébb való, mint a lájkok száma – tudtuk meg a klinikai szakpszichológustól.
„A Nemzeti Mentál Pajzs Programot éppen azért neveztük el így, mert nem akarunk megállni Magyarország határainál, mi azt szeretnénk, hogy az, aki velünk egy nyelvet beszél, legyen az a lélek nyelve vagy a magyar nyelv, vagy legyen az egy közös pszichodráma feladat, amivel meg tudjuk érteni egymást, akkor csatlakozzon hozzánk és próbáljunk meg felhúzni egy olyan mentális lelki védőpajzsot, ami segít kiszűrni ezt a sok káros ingert. Számos hazai partnerünkön túl, mint például a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért, vagy a Védőnők Szakmai Szövetsége, immáron nemzetközi együttműködésekben gondolkodunk. Ezért a minap Bécsben jártam, úgy érezzük fel kell lépnünk az idegrendszer leigázása ellen” – tette hozzá Hal Melinda.
