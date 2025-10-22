Meddőséget okozhat ez a hétköznapinak látszó termék, azonnal vigye vissza a boltba!

október 22., szerda

Az Európai Unió riasztási rendszere figyelmeztette a hatóságokat egy egészségkárosító anyagot tartalmazó termékre. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint a tányéralátétekből ftalát szabadulhat fel, ami veszélyes lehet az emberi szervezetre.

Orosz Fanni Flóra

Egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is eljutott az a tengeres mintájú tányéralátét, amelyben hatósági vizsgálat során ftalát kioldódást mutattak ki. A veszélyes anyag miatt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnali termékvisszahívást rendelt el, hogy megóvja a fogyasztók egészségét.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság újra figyelmezteti a vásárlókat
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint a tányéralátétekből ftalát szabadulhat fel, ami veszélyes lehet az emberi szervezetre
Forrás: Kereskedelem és Fogyasztóvédelem Facebook-oldala / Illusztráció

Ftalát kioldódás miatt hívják vissza a terméket

A RASFF, az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere jelezte, hogy bizonyos tányéralátétekből egészségkárosító anyag, ftalát szabadulhat fel. A vizsgálatok szerint a termék Magyarországon is forgalomba került az MMXH Lakberendezési Kft. közvetítésével.

A vállalkozás együttműködik a fogyasztóvédelemmel, és saját hatáskörben megkezdte a kifogásolt termékek visszahívását. A hatóság nyomon követi a folyamatot, beleértve a visszagyűjtött termékek megsemmisítését is.

Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztat

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy ha a lenti azonosítóval rendelkező terméket birtokolják, ne használják tovább, és adják vissza az értékesítési helyen.

  • Megnevezés: Tengeres tematikájú tányéralátét
  • Cikkszám: 38131030/02
  • A visszahívás oka: Ftalát kioldódás

Miért veszélyesek a ftalátok?

A ftalátokat az ipar főként műanyagok lágyítására használja, hogy azok rugalmasabbak és tartósabbak legyenek. Azonban ezek az anyagok nem kötődnek erősen a műanyag szerkezetéhez, ezért idővel kioldódhatnak, és az élelmiszerekkel is érintkezhetnek.

Az emberi szervezetben a ftalátok károsíthatják a hormonrendszert, és negatívan befolyásolhatják a szaporítóképességet. Ezért különösen fontos, hogy a fogyasztók elkerüljék az érintett termékek használatát.

