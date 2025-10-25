1 órája
Órákig víz nélkül maradnak a lakók, erre jobb felkészülni!
Fontos tájékoztatást közölt a Kiskunvíz. A Foktőn zajló ivóvízhálózat-rekonstrukció következő üteme miatt október 27-én, hétfőn a település több részén átmenetileg nem lesz víz.
A munkálatok a Fő utca József Attila utca és Széchenyi István utca közötti szakaszán zajlanak, ahol az új ivóvízgerincvezeték élőre kötését végzik el.
Ennek következtében 08.00 és 11.00 óra között nem lesz víz Foktő egész területén – közölte a Kiskunvíz.
Ezekben az utcákban délutánig nem lesz víz
Mint írják, ezen felül 08.00 és 14.00 óra között vízhiány lesz az alábbi utcákban:
- Fő utca József Attila utca és Széchenyi István utca közötti szakasza,
- Fő utca 44. és 46. szám,
- Bajcsy-Zsilinszky utca,
- Dózsa György utca 1.
A rekonstrukció során már megtörtént a Széchenyi utca Fő utca és Híd utca közötti szakaszán a teljes ivóvízhálózat és a bekötővezetékek cseréje, valamint a keresztező utcák csomópontjainak átépítése is.
A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy tájékozódjanak előre a vízszolgáltatás-kiesés időpontjáról, és értesítsék az érintett utcákban élő idősebb, otthonukhoz kötött lakosokat is.
A vízhiány idejére javasolt ivóvíz és háztartási használatra elegendő vízmennyiséget előzetesen tartalékolni.
