október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiskunvíz

1 órája

Órákig víz nélkül maradnak a lakók, erre jobb felkészülni!

Címkék#munkálatokba#vízhiány#kiskunvíz#Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (Kiskunvíz)

Fontos tájékoztatást közölt a Kiskunvíz. A Foktőn zajló ivóvízhálózat-rekonstrukció következő üteme miatt október 27-én, hétfőn a település több részén átmenetileg nem lesz víz.

Várkonyi Rozália

A munkálatok a Fő utca József Attila utca és Széchenyi István utca közötti szakaszán zajlanak, ahol az új ivóvízgerincvezeték élőre kötését végzik el.
Ennek következtében 08.00 és 11.00 óra között nem lesz víz Foktő egész területén – közölte a Kiskunvíz.

nem lesz víz fotőn
Órákig nem lesz víz Foktőn
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ezekben az utcákban délutánig nem lesz víz

Mint írják, ezen felül 08.00 és 14.00 óra között vízhiány lesz az alábbi utcákban:

  • Fő utca József Attila utca és Széchenyi István utca közötti szakasza,
  • Fő utca 44. és 46. szám,
  • Bajcsy-Zsilinszky utca,
  • Dózsa György utca 1.

A rekonstrukció során már megtörtént a Széchenyi utca Fő utca és Híd utca közötti szakaszán a teljes ivóvízhálózat és a bekötővezetékek cseréje, valamint a keresztező utcák csomópontjainak átépítése is.

A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy tájékozódjanak előre a vízszolgáltatás-kiesés időpontjáról, és értesítsék az érintett utcákban élő idősebb, otthonukhoz kötött lakosokat is.

A vízhiány idejére javasolt ivóvíz és háztartási használatra elegendő vízmennyiséget előzetesen tartalékolni.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu