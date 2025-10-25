Órákig víz nélkül maradnak a lakók, erre jobb felkészülni!

A munkálatok a Fő utca József Attila utca és Széchenyi István utca közötti szakaszán zajlanak, ahol az új ivóvízgerincvezeték élőre kötését végzik el.

Ennek következtében 08.00 és 11.00 óra között nem lesz víz Foktő egész területén – közölte a Kiskunvíz.

Órákig nem lesz víz Foktőn

Ezekben az utcákban délutánig nem lesz víz

Mint írják, ezen felül 08.00 és 14.00 óra között vízhiány lesz az alábbi utcákban:

Fő utca József Attila utca és Széchenyi István utca közötti szakasza,

Fő utca 44. és 46. szám,

Bajcsy-Zsilinszky utca,

Dózsa György utca 1.

A rekonstrukció során már megtörtént a Széchenyi utca Fő utca és Híd utca közötti szakaszán a teljes ivóvízhálózat és a bekötővezetékek cseréje, valamint a keresztező utcák csomópontjainak átépítése is.

A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy tájékozódjanak előre a vízszolgáltatás-kiesés időpontjáról, és értesítsék az érintett utcákban élő idősebb, otthonukhoz kötött lakosokat is.

A vízhiány idejére javasolt ivóvíz és háztartási használatra elegendő vízmennyiséget előzetesen tartalékolni.