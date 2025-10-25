október 25., szombat

Kiskunvíz

1 órája

Nem lesz víz ebben az utcában, a forgalmat is korlátozzák a munkálatok miatt

Címkék#munkálatok#Kiskunvíz Kft.#víz

Fontos tájékoztatást tett közzé a Kiskunvíz Kft. a honlapján. Rekonstrukciós munkálatok miatt időszakosan nem lesz víz Kalocsa egyik utcájában.

Mester-Horváth Nikolett

Október 27-én, hétfőn elindul Kalocsán a Zöldfa utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója, amely azzal jár majd, hogy korlátozzák a forgalmat és időszakosan nem lesz víz az érintett utcában – tájékoztatott közleményében a Kiskunvíz Kft.

kalocsa egyik utcájában nem lesz víz
Nem lesz víz az egyik kalocsai utcában
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Ezen az utcaszakaszon nem lesz víz

A munkálatok a Zöldfa utca Széchenyi út és Csajda utca közötti szakaszát érintik, ahol teljes ivóvízhálózat- és bekötővezeték-csere, valamint a keresztező utcák csomópontjainak átépítése történik. A kivitelezés idején időszakos lezárásokra és vízhiányra kell számítani, ezek pontos időpontjairól a társaság honlapján és Facebook-oldalán tájékoztatják a lakosságot.

A Kiskunvíz Kft. kéri, hogy az érintett területen élők tájékozódjanak a vízkimaradások időpontjáról, értesítsék az idősebb lakosokat, és gondoskodjanak előzetesen elegendő víztartalékról.

Kérdés, észrevétel esetén

Kivitelezéssel kapcsolatos kérdések esetén Csopaki Ambrus helyszíni munkairányító a 06-30/558-0367 telefonszámon érhető el. A vízszolgáltatás kiesésével kapcsolatos információk a 06-20/9-421-622 ügyfélszolgálati számon, illetve a [email protected] e-mail címen kérhetők.

