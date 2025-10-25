2 órája
Nem lesz víz ebben az utcában, a forgalmat is korlátozzák a munkálatok miatt
Fontos tájékoztatást tett közzé a Kiskunvíz Kft. a honlapján. Rekonstrukciós munkálatok miatt időszakosan nem lesz víz Kalocsa egyik utcájában.
Október 27-én, hétfőn elindul Kalocsán a Zöldfa utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója, amely azzal jár majd, hogy korlátozzák a forgalmat és időszakosan nem lesz víz az érintett utcában – tájékoztatott közleményében a Kiskunvíz Kft.
Ezen az utcaszakaszon nem lesz víz
A munkálatok a Zöldfa utca Széchenyi út és Csajda utca közötti szakaszát érintik, ahol teljes ivóvízhálózat- és bekötővezeték-csere, valamint a keresztező utcák csomópontjainak átépítése történik. A kivitelezés idején időszakos lezárásokra és vízhiányra kell számítani, ezek pontos időpontjairól a társaság honlapján és Facebook-oldalán tájékoztatják a lakosságot.
A Kiskunvíz Kft. kéri, hogy az érintett területen élők tájékozódjanak a vízkimaradások időpontjáról, értesítsék az idősebb lakosokat, és gondoskodjanak előzetesen elegendő víztartalékról.
Kérdés, észrevétel esetén
Kivitelezéssel kapcsolatos kérdések esetén Csopaki Ambrus helyszíni munkairányító a 06-30/558-0367 telefonszámon érhető el. A vízszolgáltatás kiesésével kapcsolatos információk a 06-20/9-421-622 ügyfélszolgálati számon, illetve a [email protected] e-mail címen kérhetők.
