Nem éri meg veszteségesnek mutatkozni, 200 százalékos bírság járhat a trükközésért

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) közleményében arra hívja fel a csalók figyelmét, hogy külön figyelik azokat, akiknek cége évek óta veszteséget mutat ki. A veszteség ugyanis gyakran nem valós, csak az adó fizetésének elkerülése érdekében úgy állítják be a vállalatok, mintha rosszabbul állna a szénájuk.

Nem éri meg adót csalni, mert a NAV-tól extra bírság érkezhet érte

Forrás: Világgazdaság

Nem bújhatnak el a NAV elől

Alapos ellenőrzést végez a NAV: többek között számlaadatokat, gazdasági mutatókat, valamint más adózók összehasonlító adatait használják a vizsgálatokhoz. Ha a bevallott adatok és a valós teljesítmény között ellentmondás mutatkozik, az ellenőrök becsléssel állapítják meg az adóalapot, ilyenkor az eltérések bizonyítása már az adózóra hárul!

Ketten is lebuktak nemrég

A NAV tájékoztatás alapján, nemrég két cég – egy virágbolt üzemeltetője és egy villamossági termékeket forgalmazó kereskedő – került a hatóságok látóterébe. Az ellenőrzés során bebizonyosodott, hogy a bevételeik egy részét eltitkolták. A vizsgált ügyekben a vállalkozások végül elfogadták a feltárt tényeket, lemondtak a fellebbezés lehetőségéről, és összesen több mint 12 millió forintot fizettek be a költségvetésbe.

Dupláját fizetheti, ha csal

Nem éri meg adót csalni, mert a titkolózás súlyos következményekkel járhat. Ha bebizonyosodik a szabálysértés, akkor az adóhiány kétszeresét kell kifizetni, azaz 200 százalékos adóbírságot szab ki a NAV.