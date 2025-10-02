Véget vethet a közgyűlés parttalan vitáinak a most elfogadott módosítás

A képviselő a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletére vonatkozó módosítást az ülésen tárgyalt Hírös Agóra modellváltásához kapcsolódóan adta be. Azt kérte, hogy a rendelet egészüljön ki egy új paragrafussal, a napirend utáni felszólalások kapcsán.

Elfogadták a Leviczky Cirill képviselő által benyújtott módosító javaslatot, így megváltozik a napirend utáni felszólalások menete

Fotó: Bús Csaba

Így változik a napirend utáni felszólalás

Ez a következőket tartalmazza: „Rendes közgyűlésen a napirend utáni – ülésenként egy alkalommal – képviselőcsoportonként egy tag és a nem a közgyűlés tagjai közül választott alpolgármester legfeljebb három perc időtartamban felszólalhat.”

A képviselő a következőkkel indokolta: jelenleg bármely képviselő korlátlanul élhet a napirend utáni hozzászólás lehetőségével, ami parttalanná és komolytalanná teheti e fórum intézményét. Amennyiben a napirend utáni felszólalás lehetősége frakciókhoz kötötten kerülne szabályozásra, az ösztönözné a képviselőket frakciók létrehozására, és ezáltal a közgyűlési munka hatékonyabbá válna.

E téma körül is vita alakult ki, de végül a képviselő-testület nagyobb igen aránnyal elfogadta a módosítást.