Az autópálya több szakaszán kell forgalomkorlátozásra számítani
- Elfogták és földre kényszerítették az idegen gépet a kecskeméti vadászgépek
- Hihetetlen történettel állt elő a bajai asszony, állítása szerint a szentkép ölte meg a férjét
- Pár lépésre volt a legális lehetőség, mégis a régi dögkútnál hajította ki a sertést
- Kitört a pánik az aranyszínű sárgaság villámgyors terjedése miatt, a járvány lassan ellepi az egész országot
- Tarr Zoltán most a munkásokba és a tanárokba szállt bele
- Hó fogságából szabadították ki a Mount Everest keleti oldalán rekedt túrázókat
Az M5-ös autópályán,
– Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
– Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
– A 173-as kilométernél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.
Az 51-es főúton, Érsekcsanád déli határában, a 152-es és a 153-as kilométer között kaszálási munkálatok miatt félpályás korlátozás mellett lehet autózni.
Az 53-as főúton,
– Akasztó belterületén, a 17-es és a 18-as kilométer között burkolatjavítási munkálatokat végeznek, ez időre félpályás korlátozást vezettek be.
– Kiskunhalastól, az 57-es kilométertől az 55-ös főútig, a 75-ös kilométerig az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. A munkálatokat munkaidőben, november 30-ig végzik, az aktuális munkaterületnél félpályás korlátozás mellett lehet autózni, ilyenkor jelzőőrök irányítják a forgalmat.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
A hétvégi kamionstop október 11-én szombaton 22 órától, október 12-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
Többnyire borongós időre számíthatunk, de csak elszórtan alakulhat ki kisebb zápor. Az északnyugati szél egyre jobban megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 15–20 fok között alakul.
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 101 centiméter, víz hőmérséklete 14,1 Tassnál 147 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -284 centiméter.
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Körpatika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Attila utca 1.), Prima Patika (Kiskunhalas, Eötvös utca 3.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Szent István Gyógyszertár (Baja, Dózsa György utca 197.).
