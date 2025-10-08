október 8., szerda

Koppány névnap

Összefoglaló

1 órája

Útépítés miatt ezeken a helyeken lassabban halad a forgalom

Várkonyi Rozália

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

A legfontosabb napi infók egy helyen
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

  • Megfékezhető a dióburok-fúrólégy pusztítása, így mentheti meg az elfeketedett termést
  • Nem hihetünk az érzékszerveinknek, ezt a fűszert Európa-szerte hamisítják
  • Kikerült a standokra az ősz sztárja, hiába borsos az ára, most kell enni ebből a szuperélelmiszerből
  • Sokan nem is sejtik, de ezzel a hibával rengeteg pénzt dobnak ki az ablakon a fűtési szezonban
  • Hárman kapják idén a fizikai Nobel-díjat
  • Rosszul jött a Tiszának a párt adóterveinek kiszivárgása és Ruszin-Szendi fegyverbotránya

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. 

  •  74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág,  a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. 
  • Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható. 
  • Kecskemét és Kiskunfélegyháza között, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
  • A 173-as kilométernél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges. 
    Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják. 

Az 51-es főúton, Érsekcsanád térségében, aszfaltoznak. A 153-as kilométernél jelzőőrök irányítják a forgalmat.

Az 53-as főúton, Akasztó térségében hidat mosnak. A 16-os kilométernél a fél útpályát zárják le.

  • Kiskunhalastól, az 57-es kilométertől az 55-ös főútig, a 75-ös kilométerig az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. A munkálatokat munkaidőben, november 30-ig végzik, az aktuális munkaterületnél félpályás korlátozás mellett lehet autózni, ilyenkor jelzőőrök irányítják a forgalmat.

Az 54-es főúton, a Bócsai lőtér közelében, illetve Soltvadkert belterületén szintén hidat mosnak. A 30-as és az 54-es kilométernél a munkavégzés idejére a fél útpályát lezárják. 

A 451-es főúton, Kiskunfélegyháza délkeleti határában, az 5-ös kilométernél lévő vasúti átjárót felújítás miatt október 7-ig lezárták. A terelőutat a városon keresztül, sárga táblák jelzik.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

A reggeli párásság megszűnése után napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 109 centiméter,  víz hőmérséklete 14,2, Tassnál 148 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -279 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Forrás Patika Gyógyszertár (Baja, Lőkert sor 1/L), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Körpatika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Attila utca 1.), Pax Gyógyszertár (Tiszakécske, Béke tér 5.), Prima Patika (Kiskunhalas, Eötvös utca 3.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

