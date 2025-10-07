Ezeken a forgalmas főutakon dolgoznak kedden

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza között, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

– A 173-as kilométernél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.

Az 51-es főúton Érsekcsanád térségében, aszfaltoznak. A 153-as kilométernél jelzőőrök irányítják a forgalmat.

Az 53-as főúton, Akasztó térségében hidat mosnak. A 16-os kilométer-nél a fél útpályát zárják le.

– Kiskunhalastól, az 57-es kilométertől az 55-ös főútig, a 75-ös kilomézetig az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. A munkálatokat munkaidőben, november 30-ig végzik, az aktuális munkaterületnél félpályás korlátozás mellett lehet autózni, ilyenkor jelzőőrök irányítják a forgalmat.

Az 54-es főúton, a Bócsai lőtér közelében, illetve Soltvadkert belterületén szintén hidat mosnak. A 30-as és az 54-es kilométernél a munkavégzés idejére a fél útpályát lezárják.