október 7., kedd

Amália névnap

Összefoglaló

4 órája

Ezeken a forgalmas főutakon dolgoznak kedden

Címkék#útinform#Napi infó#patika#hírösszefoglaló#vízállás

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Digner Brigitta

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

fontos napi infók egy helyen
A legfontosabb napi infók egy helyen
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

  • Lángok martalékává vált egy családi ház, öten maradtak fedél nélkül
  • Megújult a borotai sportcsarnok, tizedére csökken a károsanyag-kibocsátás
  • Kizuhant az autóból az egyik utas, a helyszínen meghalt – a sofőr a vádlottak padján vallott
  • Hastífuszt diagnosztizáltak egy magyar tinédzsernél, súlyos szövődményei is lehetnek a betegségnek
  • A Tisza-csomag brutális adóterhet hozhat a nyugdíjasoknak
  • Ők kapják idén az orvosi-élettani Nobel-díjat

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható

– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág,  a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. 

– Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható. 

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza között, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

– A 173-as kilométernél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges. 

Az 51-es főúton Érsekcsanád térségében, aszfaltoznak. A 153-as kilométernél jelzőőrök irányítják a forgalmat.

Az 53-as főúton, Akasztó térségében hidat mosnak. A 16-os kilométer-nél a fél útpályát zárják le.

– Kiskunhalastól, az 57-es kilométertől az 55-ös főútig, a 75-ös kilomézetig az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. A munkálatokat munkaidőben, november 30-ig végzik, az aktuális munkaterületnél félpályás korlátozás mellett lehet autózni, ilyenkor jelzőőrök irányítják a forgalmat.

Az 54-es főúton, a Bócsai lőtér közelében, illetve Soltvadkert belterületén szintén hidat mosnak. A 30-as és az 54-es kilométernél a munkavégzés idejére a fél útpályát lezárják. 

A 451-es főúton, Kiskunfélegyháza délkeleti határában, az 5-ös kilométernél lévő vasúti átjárót felújítás miatt október 7-ig lezárták. A terelőutat a városon keresztül, sárga táblák jelzik. 

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

A hétvégi kamionstop október 11-én szombaton 22 órától, október 12-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Időjárás

A gyakran erősen felhős égből elszórtan alakul ki zápor. Az északnyugati szél megerősödik. 16-17 fok körül alakul a hőmérséklet.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 113 centiméter, Tassnál 155 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Körpatika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Attila utca 1.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunhalas, Kossuth utca 34-36), Prima Patika (Kiskunhalas, Eötvös utca 3.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

 

 

 

