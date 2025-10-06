Több helyen is dolgoznak a sztrádán, mutatjuk a listát

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Az M5-ös autópályán,

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza között, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

A 173-as kilométernél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.

Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, a lajosmizsei szakaszon, a 66-os és a 68-as kilométer között a burkolatot javítják, 9.00 órától 16.00 óráig a külső sávot lezárják.

Budapest irányába, a 159-es és a 136-os kilométer között, valamint a 69-es és a 65-ös kilométer között a burkolati jeleket festik fel. 9.00 órától 14.00 óráig szakaszosan lezárják a belső sávot.

Az 5-ös főúton, Szegeden a 163-as és a 165-ös kilométer között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek.

Az 53-as főúton, Kiskunhalastól, az 57-es kilométertől az 55-ös főútig, a 75-ös kilométerig az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. A munkálatokat munkaidőben, november 30-ig végzik, az aktuális munkaterületnél félpályás korlátozás mellett lehet autózni, ilyenkor jelzőőrök irányítják a forgalmat.