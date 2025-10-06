2 órája
Több helyen is dolgoznak a sztrádán, mutatjuk a listát
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Mentőhelikopter is landolt a balesetnél, videón és képeken mutatjuk a helyszínt
- Több település áram nélkül marad a következő napokban – itt a lista
- Megnyílt Petőfi Otthona azon a helyen, ahol gyermekkorát töltötte a költőóriás
- Így lesz gyönyörű az őszi gyep – szakértői tanácsok lépésről lépésre
- Tehéntőgy paradicsommártásban, medvetalp rántva – íme, a régi magyar konyha legbizarabb fogásai
- Forradalminak szánták, mégis sikertelenek a Tisza Párt újításai
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza között, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
- A 173-as kilométernél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.
Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, a lajosmizsei szakaszon, a 66-os és a 68-as kilométer között a burkolatot javítják, 9.00 órától 16.00 óráig a külső sávot lezárják.
Budapest irányába, a 159-es és a 136-os kilométer között, valamint a 69-es és a 65-ös kilométer között a burkolati jeleket festik fel. 9.00 órától 14.00 óráig szakaszosan lezárják a belső sávot.
Az 5-ös főúton, Szegeden a 163-as és a 165-ös kilométer között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek.
Az 53-as főúton, Kiskunhalastól, az 57-es kilométertől az 55-ös főútig, a 75-ös kilométerig az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. A munkálatokat munkaidőben, november 30-ig végzik, az aktuális munkaterületnél félpályás korlátozás mellett lehet autózni, ilyenkor jelzőőrök irányítják a forgalmat.
A 451-es főúton, Kiskunfélegyháza délkeleti határában, az 5-ös kilométernél lévő vasúti átjárót felújítás miatt október 7-ig lezárták. A terelőutat a városon keresztül, sárga táblák jelzik.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Változóan felhős égbolt várható, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főként a keleti országrészben alakulhat ki zápor. Az északnyugati szél sok helyen erősen fújhat. Reggel az északkeleti tájakon köd képződik. A hőmérséklet csúcsértéke 14 fok körül lesz.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 113 centiméter, Tassnál 158 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Körpatika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Attila utca 1.), Pax Gyógyszertár (Tiszakécske, Béke tér 5.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunhalas, Kossuth utca 34-36), Prima Patika (Kiskunhalas, Eötvös utca 3.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Városkapu Gyógyszertár (Baja, Déri Frigyes sétány 4/a).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Ha minden falatért könyörögni kell, segítünk felismerni, mikor érdemes szakemberhez fordulni
Családon belüli erőszaktól az alkotásig – interjú Vámos Tibor kecskeméti íróval