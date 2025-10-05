3 órája
A gyalogátkelőn ütötték el a kerékpárját toló idős nőt
Közlekedés
Rendezvények
Szeremlén Búcsút tartanak, ezért a Fő utcát reggeltől-estig lezárják a Petőfi Sándor utca és az Új sor csomópontok között, a forgalmat önkormányzati utcákra terelik.
Az M5-ös autópályán,
- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
- A 173-as kilométernél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.
- Az M6-os autópályán a Szebényi pihenőhely közelében aszfaltoznak. A Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalmat a belső sávba terelik.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 53-as főúton, Kiskunhalastól, az 57-es kilométertől az 55-ös főútig, a 75-ös km-ig az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. A munkálatokat munkaidőben, november 30-ig végzik, az aktuális munkaterületnél félpályás korlátozás mellett lehet autózni, ilyenkor jelzőőrök irányítják a forgalmat.
A 451-es főúton, Kiskunfélegyháza délkeleti határában, az 5-ös kilométernél lévő vasúti átjárót felújítás miatt október 7-ig lezárták. A terelőutat a városon keresztül, sárga táblák jelzik.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kiométernél irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
A délelőtti órákig eleinte többfelé, majd délen és keleten várható eső, záporeső. Délután lassan csökken északnyugat felől a felhőzet, de délen még ekkor is lehetnek záporok. Az északnyugati szél megerősödik. 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 117 centiméter, a víz hőmérséklete 14,5 fok, Tassnál 159 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -272 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Familia Patika Gyógyszertár (Lajosmizse, Dózsa György út 111.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kamilla Gyógyszertár (Baja, Kaszás utca 15. 1. ajtó), Kék Iris Gyógyszertár (Bácsalmás, Hősök tere 4.), Kórházi Patika (Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. utca 4.), Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kalocsa, Bátyai út 8-10.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunhalas, Kossuth utca 34-36), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Szent Miklós Gyógyszertár (Kunszentmiklós, Rákóczi utca 1.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
