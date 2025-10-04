Több főúton is forgalomkorlátozásra kell számítani

27 perce
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
– Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
– Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
– A 173-as kilométernél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 53-as főúton, Kiskunhalastól, az 57-es kilométertől az 55-ös főútig, a 75-ös kilométerig az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. A munkálatokat munkaidőben, november 30-ig végzik, az aktuális munkaterületnél félpályás korlátozás mellett lehet autózni, ilyenkor jelzőőrök irányítják a forgalmat.
A 451-es főúton, Kiskunfélegyháza délkeleti határában, az 5-ös kilométernél lévő vasúti átjárót felújítás miatt október 7-ig lezárták. A terelőutat a városon keresztül, sárga táblák jelzik.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
A hétvégi kamionstop október 4-én szombaton 22 órától, október 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
Időjárás
Dunántúlon késő délutánig sok napsütésre számíthatunk, a Duna vonalától keletre viszont egyre több lesz a felhő, borongósabb lesz az idő. A Tiszántúlon több helyen eső vagy zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Estétől északnyugaton is beborul az ég.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 118 centiméter, Tassnál 159 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kórházi Patika (Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. utca 4.), Manna Patika Gyógyszertár (Baja, Czirfusz F. utca 31.), Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kalocsa, Bátyai út 8-10.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunhalas, Kossuth utca 34-36), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
