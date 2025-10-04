október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

27 perce

Több főúton is forgalomkorlátozásra kell számítani

Címkék#útinform#Napi infó#patika#hírösszefoglaló#vízállás

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Nagy Mária Lilla

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infók Bács-Kiskunból
Napi infók egy helyen
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

  • Mentőt riasztottak az 52-es főútra, óriási a baj
  • Meglepő fordulat: a kecskeméti társasházakat nem érinti az új rendelet
  • Látványos gálával ünnepelték Kecskemét kiválóságait, íme a 2025-ös kitüntetettek  – fotók
  • „Amikor az első gomba kibújt, pezsgőt bontottunk” – a fülöpjakabi biogazda úttörő sikertörténetet írt
  • Kicsúsznak Magyar Péter lába alól a Tisza-szigetek
  • Brutálisan drágultak az Xbox Game Pass díjai, az előfizetők kiakadtak (videó)

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

– Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

– A 173-as kilométernél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges. 

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.

Az 53-as főúton, Kiskunhalastól, az 57-es kilométertől az 55-ös főútig, a 75-ös kilométerig az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. A munkálatokat munkaidőben, november 30-ig végzik, az aktuális munkaterületnél félpályás korlátozás mellett lehet autózni, ilyenkor jelzőőrök irányítják a forgalmat.

A 451-es főúton, Kiskunfélegyháza délkeleti határában, az 5-ös kilométernél lévő vasúti átjárót felújítás miatt október 7-ig lezárták. A terelőutat a városon keresztül, sárga táblák jelzik.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

A hétvégi kamionstop október 4-én szombaton 22 órától, október 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Időjárás

Dunántúlon késő délutánig sok napsütésre számíthatunk, a Duna vonalától keletre viszont egyre több lesz a felhő, borongósabb lesz az idő. A Tiszántúlon több helyen eső vagy zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Estétől északnyugaton is beborul az ég.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 118 centiméter, Tassnál 159 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kórházi Patika (Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. utca 4.), Manna Patika Gyógyszertár (Baja, Czirfusz F. utca 31.), Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kalocsa, Bátyai út 8-10.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunhalas, Kossuth utca 34-36), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu