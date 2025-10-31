27 perce
Az autópálya több szakaszán dolgoznak sávlezárás mellett
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, - Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
Napközben több helyen is dolgoznak az M5-ös autópályán, sávzárás mellett
Budapest irányába:
- a 61-es és az 58-as kilométer között burkolatjavítási munkálatok miatt csak a belső sáv lesz járható délelőtt 9 óra és délután 16 óra között.
- a 166-os és a 162-es kilométer között burkolatjeleket festenek, ezért itt is csak a belső sáv járható a délután folyamán.
Röszke felé vezető oldalon pedig:
- a 73-as és a 74-es kilométer között hídépítést végeznek, ezért csak a belső sáv lesz járható 8:00 és 16:00 óra között.
- a 102-es és a 103-as kilométer között délelőtt a külső, délután a belső sáv lesz járható, ugyanis forgalomszámláló berendezést építenek ki.
Az 5-ös főúton, Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani!
Az 53-as főúton, 57-es km és a 75-ös kilométer között az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. Napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra számítsanak.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
A párásság megszűnése után rétegfelhők mellett napsütésre is számíthatunk. Nem lesz eső. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 160 centiméter, a víz hőmérséklete 11,8 Celsius, Tassnál 204 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -195 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Aranymérleg Patika (Kiskunhalas, Szász K. utca 2.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Sugovica Gyógyszertár (Baja, Rókus utca 10.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Klapka utca 2.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15).
