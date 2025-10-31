Az autópálya több szakaszán dolgoznak sávlezárás mellett

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fontos napi infó egy helyen

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, - Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Napközben több helyen is dolgoznak az M5-ös autópályán, sávzárás mellett

Budapest irányába:

- a 61-es és az 58-as kilométer között burkolatjavítási munkálatok miatt csak a belső sáv lesz járható délelőtt 9 óra és délután 16 óra között.

- a 166-os és a 162-es kilométer között burkolatjeleket festenek, ezért itt is csak a belső sáv járható a délután folyamán.

Röszke felé vezető oldalon pedig:

- a 73-as és a 74-es kilométer között hídépítést végeznek, ezért csak a belső sáv lesz járható 8:00 és 16:00 óra között.

- a 102-es és a 103-as kilométer között délelőtt a külső, délután a belső sáv lesz járható, ugyanis forgalomszámláló berendezést építenek ki.

Az 5-ös főúton, Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani!

Az 53-as főúton, 57-es km és a 75-ös kilométer között az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. Napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra számítsanak.