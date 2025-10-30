Ezeken a forgalmas főutakon érdemes a szokottnál óvatosabban közlekedni

október 30., csütörtök

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, 

– Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

– új terelést építettek ki Budapest felé, a Szatymazi pihenőhely közelében, a 149-es és a 151-es kilométer között mindkét sávot lezárták, a járműveket a leálló sávra terelik.

Az 5-ös főúton, 

– Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani.

– Szegeden útépítők dolgoznak. A 163-as és a 165-ös kilométer között félpályás lezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek!

Kiskunfélegyháza déli elkerülő szakaszán, a 451-es főúton a vasúti átjáró átépítésén dolgoznak. Az 5-ös kilométernél egy sávon, jelzőlámpás irányítás mellett halad a forgalom.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

A hétvégi kamiontilalom november 1-jén szombaton 8 órától, november 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Időjárás

Északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és kora délutántól elszórtan alakul ki záporeső. Később csökken a felhőzet, és már csak délen lehet csapadék. A DNy-i, Ny-i szél többfelé lesz erős. 19 fok köré melegszik a levegő.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 147 centiméter, a víz hőmérséklete 11,6 Celsius, Tassnál 184 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -227 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Aranymérleg Patika (Kiskunhalas, Szász K. utca 2.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Klapka utca 2.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15), BENU Gyógyszertár Baja Korona (Baja, Tóth Kálmán tér 2.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

