Ezeken a forgalmas főutakon érdemes a szokottnál óvatosabban közlekedni
Friss hírek
- Három új bolt nyílik a kecskeméti Centrum Áruházban, az egykori közkedvelt üzlet helyén
- Megviselte a hőség a krizantémokat, de minden sírra jut majd virág mindenszentekre
- Ha levillog a rendőr, csak semmi pánik, különben bajba kerülsz
- A tél már nem állítja meg a gyomokat, a gazdáknak most kell megvédeniük a termést
- Magyar Péter érzi, hogy lejtmenetben van
- Drámai jövőképet fest az Olasz Földrajzi Társaság jelentése
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
– Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
– új terelést építettek ki Budapest felé, a Szatymazi pihenőhely közelében, a 149-es és a 151-es kilométer között mindkét sávot lezárták, a járműveket a leálló sávra terelik.
Az 5-ös főúton,
– Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani.
– Szegeden útépítők dolgoznak. A 163-as és a 165-ös kilométer között félpályás lezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek!
Kiskunfélegyháza déli elkerülő szakaszán, a 451-es főúton a vasúti átjáró átépítésén dolgoznak. Az 5-ös kilométernél egy sávon, jelzőlámpás irányítás mellett halad a forgalom.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
A hétvégi kamiontilalom november 1-jén szombaton 8 órától, november 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
Időjárás
Északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és kora délutántól elszórtan alakul ki záporeső. Később csökken a felhőzet, és már csak délen lehet csapadék. A DNy-i, Ny-i szél többfelé lesz erős. 19 fok köré melegszik a levegő.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 147 centiméter, a víz hőmérséklete 11,6 Celsius, Tassnál 184 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -227 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Aranymérleg Patika (Kiskunhalas, Szász K. utca 2.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Klapka utca 2.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15), BENU Gyógyszertár Baja Korona (Baja, Tóth Kálmán tér 2.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
