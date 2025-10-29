1 órája
Útlezárásra kell készülni ezeken az utakon
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét térségében végeztek a zajvédőfal építésével. A 83-as és a 87-es kilométer között a főváros felé vezető oldalon ma bontják el a terelést, ami sávlezárással jár.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
- új terelést építettek ki Budapest felé, a Szatymazi pihenőhely közelében, a 149-es és a 151-es kilométer között mindkét sávot lezárták, a járműveket a leálló sávra terelik.
Az 5-ös főúton, Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani!
Az 53-as főúton, az 57-es km és a 75-ös km között az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. Napközben szakaszosan félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra számítsanak!
Kiskunfélegyháza déli elkerülő szakaszán, a 451-es főúton a vasúti átjáró átépítésén dolgoznak. Az 5-ös km-nél egy sávon, jelzőlámpás irányítás mellett halad a forgalom.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Fátyolfelhők szűrte napos időre van kilátás, csapadék nélkül. A nappali felmelegedés erősödik: délután már 15-20 fok várható. Élénk lesz a délnyugati szél.
Programok Bács-Kiskunban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 146 centiméter, a víz hőmérséklete 11,6 Celsius, Tassnál 187 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -227 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Aranymérleg Patika (Kiskunhalas, Szász K. utca 2.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Szent István Gyógyszertár (Baja, Dózsa György utca 197.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Klapka utca 2.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15).
