Ezeken a szakaszokon lassabban halad a forgalom hétfőn

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infók egy helyen

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

Hősies helytállás: szabadnapos polgárőr mentette a sofőrt az árokba borult autóból

Csongor megállíthatatlan, a kecskeméti tehetség valósággal beragyogta a Megasztár színpadát

Színpompás vitaminbomba hódít a piacokon, gyógyszerek helyett ezt fogyaszd a fejfájásra!

Jön a 160-as tempó: látványosan modernizálják a dél-alföldi vasutat

Nem tud kitörni Magyar Péter a defenzívából

Mutatjuk, hogyan kell profi módon megtisztítani a kotyogós kávéfőzőt

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

– Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Az 5-ös főúton, Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani.

Az 51-es főúton, Baja belterületén, az Orgona utcánál kátyúznak, a város déli határában a 164-es kilométernél a padkát javítják. Mindkét helyen sávleázás és jelzőőrös irányítás lassítja az autósokat.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Változóan felhős, szeles és mozgalmas napra számíthatunk. Zápor csak helyenként fordulhat elő. A hőmérséklet 11–13 fok körül alakul.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 87 centiméter, a víz hőmérséklete 12,8 fok, Tassnál 159 centiméter.