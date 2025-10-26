1 órája
Autósok figyelem! Itt kell forgalomkorlátozásra számítani a sztrádán
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
– Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
– Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
Az 5-ös főúton,
– Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
A hétvégi kamiontilalom vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
Időjárás
A köd feloszlása után erősen felhős időre számíthatunk, délen többfelé, máshol csak néhol esővel, záporral. Az ÉNy-i szél többfelé megerősödik. 11 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.
Programok Bács-Kiskunban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 83 centiméter, a víz hőmérséklete 12,8 fok, Tassnál 146 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -250 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Kórházi Patika (Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kiskunhalas, Fejérföld út 24.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), BENU Gyógyszertár Baja Korona (Baja, Tóth Kálmán tér 2.), Familia Patika Gyógyszertár (Lajosmizse, Dózsa György út 111.), Kígyó Patika (Bácsalmás, Szent János utca 30.), Magyar Korona Gyógyszertár (Kunszentmiklós, Kálvin tér 10.).
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!