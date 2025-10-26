Autósok figyelem! Itt kell forgalomkorlátozásra számítani a sztrádán

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infók egy helyen

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

– Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Az 5-ös főúton,

– Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

A hétvégi kamiontilalom vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Időjárás

A köd feloszlása után erősen felhős időre számíthatunk, délen többfelé, máshol csak néhol esővel, záporral. Az ÉNy-i szél többfelé megerősödik. 11 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 83 centiméter, a víz hőmérséklete 12,8 fok, Tassnál 146 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -250 centiméter.