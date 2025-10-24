29 perce
Útfelújítások miatt ezeken a szakaszokon lassabban halad a forgalom
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
Az 5-ös főúton,
- Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani!
- Szegeden a 163-as és a 165-ös kilométer között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek!
Az 53-as főúton, 57-es kilométer és a 75-ös kilométer között az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. Napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra számítsanak!
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Reggelig sokfelé várható kiadós eső, néhol beágyazott zivatar. Napközben aztán ÉNy felől csökken a felhőzet, de ÉK-en és DNy-on akár délután is eshet. Estére derülhet ki az ég. A déli órákig sokfelé lesz viharos az ÉNy-i szél. 11 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 78 centiméter, a víz hőmérséklete 13 fok, Tassnál 130 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -251 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Kórházi Patika (Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Korona Gyógyszertár ((Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), ), Pax Gyógyszertár (Tiszakécske, Béke tér 5.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kiskunhalas, Fejérföld út 24.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
