Évekig tartotta rettegésben nagyapját egy drogos férfi

Friss hírek

„Ez nagyon durva volt, kiugrottam az ágyból" – Bács-Kiskunt is megrázta a 4,1 erősségű földrengés

Egy kecskeméti utca mindkét végére behajtani tilos tábla került, ez nekünk is feladta a leckét

Ennyit keresnek most a magyarok: megmutatjuk a legjobban fizető szakmákat a KSH szerint

„Felgyújtalak, ha nem adsz pénzt!” – évekig fenyegette és zsarolta nagyapját egy halasi drogos

Ezekkel az egyszerű trükkökkel spórolhat a fűtésen

A lengyel külügyminiszter annak örülne, ha veszélybe kerülne hazánk energiaellátása

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Az 5-ös főúton,

Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani!

Szegeden a 163-as és a 165-ös kilométer között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek!

Az 53-as főúton, 57-es kilométer és a 75-ös kilométer között az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. Napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra számítsanak!

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Nemzeti ünnepünk napján eleinte változóan felhős idő várható, helyenként záporokkal. Késő délutántól, estétől egy markáns hidegfront érkezik, amely sokfelé hoz (akár kiadós) esőt, záport, sőt beágyazott zivatarokat is. Napközben a déli, estétől az északnyugati szél erősödik meg, helyenként viharossá fokozódhat. A front előtt még 22 fokig melegszik a levegő.