Évekig tartotta rettegésben nagyapját egy drogos férfi
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
Az 5-ös főúton,
- Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani!
- Szegeden a 163-as és a 165-ös kilométer között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek!
Az 53-as főúton, 57-es kilométer és a 75-ös kilométer között az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. Napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra számítsanak!
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Nemzeti ünnepünk napján eleinte változóan felhős idő várható, helyenként záporokkal. Késő délutántól, estétől egy markáns hidegfront érkezik, amely sokfelé hoz (akár kiadós) esőt, záport, sőt beágyazott zivatarokat is. Napközben a déli, estétől az északnyugati szél erősödik meg, helyenként viharossá fokozódhat. A front előtt még 22 fokig melegszik a levegő.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 87 centiméter, a víz hőmérséklete 12,7 fok, Tassnál 128 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -251 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Familia Patika Gyógyszertár (Lajosmizse, Dózsa György út 111.), Kehely Gyógyszertár (Baja, Ybl Miklós sétány 6.), Kígyó Patika (Bácsalmás, Szent János utca 30.), Kórházi Patika (Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), Pax Gyógyszertár (Tiszakécske, Béke tér 5.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kiskunhalas, Fejérföld út 24.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.) .
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
