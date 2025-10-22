október 22., szerda

Előd névnap

Összefoglaló

3 órája

Ezeken a helyeken kell közúti munkálatokra számítani

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Nagy Mária Lilla

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó, ezekre érdemes felkészülni
Napi infók Bács-Kiskunból
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

  • Totálkárosra tört a tanyagondnoki autó a karambolban – fotók, videó
  • „Készen állok felrobbantani a színpadot!” – interjú a Megasztár kecskeméti felfedezettjével
  • Versenypályaként használják a közutakat, az egyik sofőr 131-gyel száguldott lakott területen
  • Felismeri ezt a kerékpárost? A rendőrség segítséget kér a megtalálásához – fotó
  • Magyar Péter attól retteg, hogy nem lesz elég tiszás a háborús menetén
  • Halálos áldozatot is követelt a pusztító tornádó (videó)

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,  

  • Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
  • Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
  • Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom. 

Az 5-ös főúton, 

  • Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as km-nél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani! 
  • Szegeden a 163-as és a 165-ös km között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek! 

Az 53-as főúton, 57-es km és a 75-ös km között az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. Napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra számítsanak! 

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es km-nél irányonként egy-egy sáv járható. 

Időjárás

Közepesen, vagy erősen felhős lesz az ég, de helyenként napsütés is várható. Eső csak néhol fordul elő. 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, ezért kellemes, meleg időre számíthatunk.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 101 centiméter és 12,8 fokot, míg Tassnál 134 centimétert mértek.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Aranykereszt Gyógyszertár (Baja, Szabadság utca 28.), Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Kórházi Patika (Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.) Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kiskunhalas, Fejérföld út 24.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Pax Gyógyszertár (Tiszakécske, Béke tér 5.)

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

