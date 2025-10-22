Ezeken a helyeken kell közúti munkálatokra számítani

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Totálkárosra tört a tanyagondnoki autó a karambolban – fotók, videó

„Készen állok felrobbantani a színpadot!” – interjú a Megasztár kecskeméti felfedezettjével

Versenypályaként használják a közutakat, az egyik sofőr 131-gyel száguldott lakott területen

Felismeri ezt a kerékpárost? A rendőrség segítséget kér a megtalálásához – fotó

Magyar Péter attól retteg, hogy nem lesz elég tiszás a háborús menetén

Halálos áldozatot is követelt a pusztító tornádó (videó)

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Az 5-ös főúton,

Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as km-nél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani!

Szegeden a 163-as és a 165-ös km között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek!

Az 53-as főúton, 57-es km és a 75-ös km között az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. Napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra számítsanak!

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es km-nél irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Közepesen, vagy erősen felhős lesz az ég, de helyenként napsütés is várható. Eső csak néhol fordul elő. 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, ezért kellemes, meleg időre számíthatunk.

