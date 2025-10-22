1 órája
Ezeken a helyeken kell közúti munkálatokra számítani
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
Az 5-ös főúton,
- Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as km-nél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani!
- Szegeden a 163-as és a 165-ös km között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek!
Az 53-as főúton, 57-es km és a 75-ös km között az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. Napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra számítsanak!
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es km-nél irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Közepesen, vagy erősen felhős lesz az ég, de helyenként napsütés is várható. Eső csak néhol fordul elő. 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, ezért kellemes, meleg időre számíthatunk.
Programok Bács-Kiskunban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 101 centiméter és 12,8 fokot, míg Tassnál 134 centimétert mértek.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykereszt Gyógyszertár (Baja, Szabadság utca 28.), Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Kórházi Patika (Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.) Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kiskunhalas, Fejérföld út 24.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Pax Gyógyszertár (Tiszakécske, Béke tér 5.)
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
