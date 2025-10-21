2 órája
Ezeken a forgalmas főutakon érdemes a szokottnál óvatosabban közlekedni
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
Az 5-ös főúton, Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani!
- Szegeden a 163-as és a 165-ös kilométer között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek!
Az 53-as főúton, 57-es km és a 75-ös kilométer között az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. Napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra számítsanak!
Az 53-as főúton, Kiskunhalason, az 54-es kilométernél felmarják az aszfaltburkolatot, 15.00 óráig mindkét irányban egy sávot lezárnak.
Az 55-ös főúton, Csávoly térségében, a 93-as és a 94-es kilométer között kátyúznak. Reggel fél 8.00-tól délután 3-ig a a fél útpályát lezárják.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Többnyire erősen felhős, vagy borult lesz az ég, délnyugat felől helyenként — főként az ország északi tájain — eső, zápor is kialakulhat. A délkeleti szél élénken fúj. A hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, északkeleten marad hűvösebb az idő.
Programok Bács-Kiskunban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 117 centiméter, a víz hőmérséklete 12,8 fok, Tassnál 146 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -263 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Kórházi Patika (Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), Pax Gyógyszertár (Tiszakécske, Béke tér 5.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kiskunhalas, Fejérföld út 24.), Sugovica Gyógyszertár (Baja, Rókus utca 10.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.) .
