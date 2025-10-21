október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

2 órája

Ezeken a forgalmas főutakon érdemes a szokottnál óvatosabban közlekedni

Címkék#Napi infó#patika#hírösszefoglaló#vízállás

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Várkonyi Rozália

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó,
Napi infók Bács-Kiskunból
Forrás: Shutterstock.com / Illusztráció

Friss hírek

  • Ezeknél a sebességeknél már büntet a traffipax, itt a részletes lista
  • Nemrég még Kecskemét felett repült, hajnalban lezuhant a Boeing 747-es
  • Mérget lélegzik be, aki ezekkel fűt otthon – az olcsóság nem ér meg ekkora áldozatot
  • A múlt életre kel, retró fotókkal üzennek Bács-Kiskun lakói
  • Több millió forinttól esnének el a családok, ha a Tisza Párt kerülne kormányra
  • A Z generáció újraírja a luxus szabályait: kevesebbet költenek, tudatosabbak

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág,  a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. 

  • Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható. 

Az 5-ös főúton, Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani! 

  • Szegeden a 163-as és a 165-ös kilométer között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek! 

Az 53-as főúton, 57-es km és a 75-ös kilométer között az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. Napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra számítsanak!

Az 53-as főúton, Kiskunhalason, az 54-es kilométernél felmarják az aszfaltburkolatot, 15.00 óráig mindkét irányban egy sávot lezárnak.

Az 55-ös főúton, Csávoly térségében, a 93-as és a 94-es kilométer között kátyúznak. Reggel fél 8.00-tól délután 3-ig a a fél útpályát lezárják. 

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható. 

Időjárás

Többnyire erősen felhős, vagy borult lesz az ég, délnyugat felől helyenként — főként az ország északi tájain — eső, zápor is kialakulhat. A délkeleti szél élénken fúj. A hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, északkeleten marad hűvösebb az idő.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 117 centiméter, a víz hőmérséklete 12,8 fok, Tassnál 146 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -263 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Kórházi Patika (Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), Pax Gyógyszertár (Tiszakécske, Béke tér 5.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kiskunhalas, Fejérföld út 24.), Sugovica Gyógyszertár (Baja, Rókus utca 10.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.) .

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu