2 órája
Több helyen is dolgoznak a sztrádán, jobb kerülni!
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Soha ennyien nem vonultak még, szüreti rekord született Nyárlőrincen
- Ilyen halat még a profi horgászok is ritkán látnak, Tassnál terelték szákba
- Csúnyán alulértékelt ez a cukorbetegeknek is kiváló élelmiszer, alig találtunk belőle a piacon
- Kutyatámadás sokkolta a halasiakat, megvadult ebek egy idős nő házi kedvencére rontottak
- Kiderült, hogyan talál vevőre a legtöbb ingatlan – nem az működik, amire sokan tippelnének
- Nem kell többé más városba utazni egy jó filmért, állandó mozi nyílik Kalocsán
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, Budapest határa és Ócsa között Röszke irányába az elválasztó sávot kaszálják. A 17-es és a 30-as km között mozgó terelés mellett a belső sávot lezárják, ami torlódáshoz vezethet.
- A főváros felé vezető oldalon Lajosmizse térségében a víznyelőrácsokat tisztítják. A 61-es km-től az 50-es km-ig haladnak és zárják le szakaszosan a belső sávot.
- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, Röszke felé, a 100-as és a 103-as km között 8-tól délig a külső sávba terelik a járműveket, déltől délután 4 óráig pedig csak a leálló sáv lesz járható, ami torlódást okozhat.
Az 5-ös főúton,
- Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as km-nél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani!
- Szegeden a 163-as és a 165-ös km között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek!
Az 53-as főúton, 57-es km és a 75-ös km között az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. Napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra számítsanak!
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es km-nél irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Délnyugat, nyugat felől fokozatosan megvastagszik a fátyol- és rétegfelhőzet, ám csapadék egyelőre nem várható. A délkeleti szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 117 centiméter, Tassnál 148 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), BENU Gyógyszertár Baja Korona (Baja, Tóth Kálmán tér 2.), Kórházi Patika (Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Korona Gyógyszertár (Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kiskunhalas, Fejérföld út 24.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.) PatikaPlus Gyógyszertár (Kiskunhalas, Fejérföld út 24.Pax Gyógyszertár), Tiszakécske, Béke tér 5.Szélmalom Patika (Kiskunhalas, Fazekas M. utca 39.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Veszélyt hozhat az ősz az utakon, ha ezekre odafigyel, biztonságban érhet haza