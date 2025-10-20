Több helyen is dolgoznak a sztrádán, jobb kerülni!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infók Bács-Kiskunból

Forrás: Shutterstock.com / Illusztráció

Friss hírek

Soha ennyien nem vonultak még, szüreti rekord született Nyárlőrincen

Ilyen halat még a profi horgászok is ritkán látnak, Tassnál terelték szákba

Csúnyán alulértékelt ez a cukorbetegeknek is kiváló élelmiszer, alig találtunk belőle a piacon

Kutyatámadás sokkolta a halasiakat, megvadult ebek egy idős nő házi kedvencére rontottak

Kiderült, hogyan talál vevőre a legtöbb ingatlan – nem az működik, amire sokan tippelnének

Nem kell többé más városba utazni egy jó filmért, állandó mozi nyílik Kalocsán

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, Budapest határa és Ócsa között Röszke irányába az elválasztó sávot kaszálják. A 17-es és a 30-as km között mozgó terelés mellett a belső sávot lezárják, ami torlódáshoz vezethet.

A főváros felé vezető oldalon Lajosmizse térségében a víznyelőrácsokat tisztítják. A 61-es km-től az 50-es km-ig haladnak és zárják le szakaszosan a belső sávot.

Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét térségében zajvédőfalat építenek. A 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, Röszke felé, a 100-as és a 103-as km között 8-tól délig a külső sávba terelik a járműveket, déltől délután 4 óráig pedig csak a leálló sáv lesz járható, ami torlódást okozhat.

Az 5-ös főúton,

Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as km-nél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani!

Szegeden a 163-as és a 165-ös km között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek!

Az 53-as főúton, 57-es km és a 75-ös km között az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. Napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra számítsanak!