Az autópálya több szakaszán kell forgalomkorlátozásra számítani
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, burkolatjavítási munkálatokat végeznek a nap folyamán Röszke irányába, Lajosmizse térségében, így a 67-es és a 68-as kilométer között csak a belsősávon lehet autózni.
- Budapest felé, Lajosmizse és Örkény között, a 70-es kilométertől egészen az 54-es kilométerig, üzemeltetési munkálatok miatt napközben időszakosan lezárják a belső sávot. Torlódásra, lassulásra kell számítani az érintett szakaszon!
- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
- A 173-as kilométernél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál hídépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében az állványzatot építik, ezért 8.00-tól 16.00-ig egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom. (napi)
Az 51-es főúton, burkolatjavítást végeznek napközben a 116-os és a 120-as kilométer között, Kalocsa térségében, ezért a munkálatok idejére félpályás korlátozás mellett lehet autózni.
Az 53-as főúton, Kiskunhalastól, az 57-es kilométertől az 55-ös főútig, a 75-ös kilométerig az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. A munkálatokat munkaidőben, november 30-ig végzik, az aktuális munkaterületnél félpályás korlátozás mellett lehet autózni, ilyenkor jelzőőrök irányítják a forgalmat.
A 451-es főúton, Kiskunfélegyháza délkeleti határában, az 5-ös kilométernél lévő vasúti átjárót felújítás miatt október 7-ig lezárták. A terelőutat a városon keresztül, sárga táblák jelzik.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Felhőátvonulásokra számíthatunk, majd estefelé északkelet felől csökken a felhőzet. Csak néhol lehet zápor. Az északkeleti szél nagy területen lehet erős. A hőmérséklet reggel -1, és +7 fok között, délután 15 fok körül alakul.
Programok Bács-Kiskunban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 141 centiméter, a víz hőmérséklete 16,4 Celsius, Tassnál 166 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -276 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kórházi Patika (Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. utca 4.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kalocsa, Bátyai út 8-10.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunhalas, Kossuth utca 34-36), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Aranykereszt Gyógyszertár (Baja, Szabadság utca 28.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
